La familia Pujol presentará un recurso ante la justicia andorrana

Ante la justicia andorrana, Cristobal Martell el abogado de la familia Pujol presentará el escrito con el que tratará de impedir la petición de las autoridades españolas de acceder a las cuentas del primogénito y su ex mujer. Denuncia que su finalidad es estrictamente política.

Además la defensa tamibién presentará hoy una querella contra contra "el empleado", se sospecha de un alto cargo, que sustrajo los datos, o los bancos AndBank y BPI como responsables subsidiarios de la sustracción de datos confidenciales. Con esta estrategia de la defensa se podría buscar la anulación de la prueba al entender que habría llegado a los investigadores de manera ilícita.

Otro argumento de la defensa se centra en el momento político que sacude a Cataluña. Considera que la maquinaria judicial se ha puesto en marcha a las puertas de una consult que no cuenta con el respaldo legal.

The Financial Times ha publicado que este escádalo está provocando ya daños colaterales que podrían hacer descarrilar la apuesta independentista. El periódico habla incluso de fractura en tre CIU y su socio Esquerra Republicana y cómo y cuanto está afectado a Mas este escándalo. Las críticas no sólo se pronuncian desde fuera también en Cataluña