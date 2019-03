Fabra ordena que la Generalitat no financie su preparador personal

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha dado instrucciones para que no se abone el servicio en materia de formación para altos directivos que se contrató con el preparador personal Javier Martínez de Marigorta Andreu, "atendiendo a los principios de austeridad que impulsa desde este Gobierno". Así lo ha asegurado la Generalitat Valenciana a través de un comunicado, en el que quiere "dejar claro" que "no saldrá ni un euro de las arcas" del Gobierno autonómico para "sufragar" la acción formativa suscrita con el 'personal coach'.

En el comunicado, la Generalitat asegura que "no ha abonado ni va a abonar cantidad alguna por el contrato menor" contraído con Javier Martínez de Marigorta Andreu "por sus servicios en materia de formación para altos directivos" y ha subrayado que la normativa de contratación de las administraciones públicas "permite adjudicar los llamados contratos menores: los suministros, servicios y obras cuyo presupuesto esté por debajo de 18.000 euros, IVA excluido".

La Generalitat ha resaltado que existe un "amplio abanico" de servicios que se contemplan en las tipologías de la contratación administrativa como "investigación y desarrollo, consultores de dirección y servicios conexos, educación y formación profesional, otros servicios, etc". No obstante, ha señalado que, pese a que este tipo de formación "es habitual entre el resto de políticos con responsabilidades", Fabra ha dado instrucciones "para que no se abone este servicio atendiendo a los principios de austeridad que impulsa desde este Gobierno".

El vicepresidente del Consell, José Císcar, había justificado este mismo jueves en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la contratación de un entrenador experto en técnicas de liderazgo o 'personal coach', para Fabra porque señalaba que se trata de una "formación" que "redunda en beneficio" de los valencianos. El coste de esta formación, según informaciones periodísticas, ascendía a 20.000 euros.