Extremadura no permitirá hacer test de antígenos en farmacias por el coronavirus

El Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial de Salud, ha accedido a que las comunidades autónomas le presenten un plan para realizar test de antígenos por el coronavirus en farmacia. Una demanda, sobre todo, reclamada al Gobierno central por la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Sin embargo, Extremadura ya ha anunciado que se sale del guion. El consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, ha explicado cuales son sus razones: "Tiene que saberse tomar la muestra, proteger al personal que va a realizar el test, protegerle porque puede dar positivo y por tanto tiene que haber circuitos diferenciados".

"Validez como las PCR"

Vergeles también ha señalado que estos test de antígenos deben tener "una validez similar a las de las PCR" y eso "tiene unas indicaciones".

Por tanto, explica, que con los test que tienen ahora mismo: "Extremadura no lo va a utilizar como cribado", solo va utilizar como cribado para aquellas "situaciones que está previsto, por ejemplo, personas vulnerables y residencias de mayores" con personal cualificado y en aquellos lugares donde "la incidencia es muy alta".

Pero en la "población general hacer test de forma indiscriminada no nos ha demostrado ningún organismo que esté demostrado" ha dicho Vergeles, quien no se ha negado a ponerlo en práctica si salen otros tipos de test: "Desde luego los de hoy no los debemos ni los podemos utilizar" ha concluido.