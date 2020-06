El exteniente alcalde de Madrid, "indignado" al ver las calificaciones que tuvo "con bastantes sobresalientes" sin hacer "ni el huevo"

El exteniente de alcalde de Madrid en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo, ha mostrado su sorpresa ante la juez Carmen Rodríguez-Medel después de que ésta le haya exhibido un documento que recogía las calificaciones que obtuvo, con "bastantes sobresalientes", en las asignaturas del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) al que se matriculó en 2012 pero sobre el que "no hizo nada" al abandonarlo por falta de tiempo.

"No hice ni el huevo, como se suele decir". Así lo ha afirmado el político madrileño tras comparecer durante unos veinte minutos ante la juez de Instrucción número 51 de Madrid en calidad de testigo. La instructora está detrás de las presuntas anomalías en el máster que cursó Cristina Cifuentes.

Su citación se produce al aparecer su nombre en el acta de convalidaciones objeto del procedimiento penal, dado que este documento cuenta con cinco firmas falsificadas y ello podría incurrir en un delito de falsificación documental. No es el único alumno que no cursó el máster y que, por el contrario, aparece con asignaturas aprobadas sin ser consciente de ello.

La juez investiga si el Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, inflaba presuntamente el número de matriculados que aprobaban por algún motivo económico. Esta situación podría derivar en un presunto delito de malversación de caudales público.

Abandonó el máster

El exconsejero madrileño cursó el mismo máster que la expresidenta regional, pero no llegó a hacer nada porque no tenía tiempo. De hecho, no figura en su currículum. Pero su nombre aparece en las citadas actas. En su comparecencia, Calvo ha ratificado ante la juez que se matriculó en ese máster, pero no hizo "absolutamente nada".

"No me examiné de ninguna asignatura y no fui a clase", ha afirmado el exteniente de alcalde, explicando que en 2012 cambió del Área de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid a la de Economía y no tenía tiempo de nada. "Desgraciadamente pagué 1.500 euros", ha dicho. Tal y como ha relatado a los periodistas, su sorpresa, que luego ha pasado a "indignación", ha llegado cuando se le ha mostrado un documento que contenía las calificaciones de las asignaturas que nunca llegó a cursar.

"Nunca solicité las convalidaciones. Lo vi en los medios. Lo que me sorprende es que hoy he visto las calificaciones. Lo único bueno que puedo decir es que por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes. Pero vamos sin entregar nada. Nunca fui a clase. Había muchos sobresalientes. Me parece inaudito", ha aseverado.

Además, ha indicado que durante el interrogatorio un abogado le ha pedido explicaciones sobre este extremo, a lo que éste ha replicado que las explicaciones se las tienen que dar a él. Según su relato, no habla con Enrique Álvarez Conde, el director del máster del instituto de Derecho Público, desde hace siete años. Conde comparecerá el próximo lunes en calidad de investigado y está imputado en otras dos piezas diferentes sobre el caso matriz.