Eugenio Ribón, de las filtraciones en el caso del novio de Ayuso : "Disuelve por completo el derecho de defensa"

No una, sino dos serán las denuncias que el Colegio de Abogados de Madrid interponga por la filtración de datos en el comunicado que Fiscalía difundió sobre el pacto que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ofreció al fiscal que investiga el presunto fraude. El decano, Eugenio Ribón, ha defendido esta actuación en Espejo Público y asegura "que no existe ningún precedente" y que se trata de "un hecho inaudito" que supone "traspasar unas líneas inimaginables" por lo que el Colegio "no puede permanecer inhábil".

Ribón centra la gravedad de lo ocurrido en que se "quiebra el principio de confianza mutua" y explica que "la fiscalía tiene en su propio estatuto orgánico como pauta de absoluto cumplimiento el mantener el sigilo y el deber de secreto de los hechos que pueda tener conocimiento por razón de su cargo" y critica que en esta ocasión "ha revelado con datos, con horas, con detalles y con entrecomillado de conversaciones aquello que se mantuvo entre un letrado y el propio fiscal en el marco de una eventual conformidad".

Fiscalía de Madrid a través de un comunicado informó de la secuencia de acontecimientos en torno al "pacto de conformidad" que ofreció el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador al fiscal que le investiga junto a cuatro personas por supuesta defraudación fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021. E insiste Ribón que esto "disuelve por completo el derecho de defensa. Es algo que no hemos tenido precedente de una extrema gravedad".

Asegura el decano que el Colegio es "ajeno al caso" y defiende que "no sale en defensa de ningún ciudadano anónimo, sale en defensa del derecho de defensa y del secreto de comunicaciones". En principio las denuncias no se dirigen contra nadie en concreto, sino que persiguen la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades".

