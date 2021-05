¿Estás al día de las noticias de la semana? Compruébalo con nuestro test de actualidad

Las elecciones de Madrid 2021 han marcado la actualidad política de esta semana en España. Sin embargo, Madrid no es España y obviamente esto no es lo único que ha ocurrido en nuestro país. Eso sí, a nivel político, es lo más relevante debido a que ha cambiado el tablero de juego. La victoria de Isabel Díaz Ayuso y el resultado de las elecciones provocaron la dimisión de inmediato de Pablo Iglesias. Además, Ángel Gabilondo no recogerá su acta de diputado y sufrió una arritmia que le llevó al hospital.

Por otro lado, el país sigue inmerso en la pandemia de coronavirus, siguiendo atentamente las decisiones de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) con respecto a las vacunas contra el covid-19 de Janssen y AstraZeneca. En esta última semana el proceso de vacunación ha dado un acelerón y el lunes se confirmó que se habían superado los 5 millones de vacunados con la pauta completa. De seguir con este ritmo, y si no hubiera más imprevistos, todo apunta a que en verano podría alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.

El el ámbito deportivo también ha habido una noticia muy importante: el Real Madrid cayó eliminado de la Champions ante un Chelsea muy superior y se tendrá que centrar en la disputa de la Liga, que vive este fin de semana una jornada decisiva.

Fuera de España, las miradas siguen puestas en la India. El país se ahoga, literalmente. Los récords de contagios de coronavirus se suman a la falta de oxígeno, lo que ha provocado un aumento de la mortalidad por esta enfermedad.

