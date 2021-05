Ángel Gabilondo, ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid por un problema cardíaco

El exministro y candidato del PSOE en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido ingresado por un problema de corazón en la unidad de coronarios del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El estado del candidato no reviste gravedad. Gabilondo, de 72 años, iba a recibir la vacuna contra el coronavirus esta mañana en el mismo hospital pero ya se encontraba indispuesto previamente. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado hasta el hospital para visitarle: "Se encuentra bien y se está recuperando bien".

Después de ingresar, fue sometido a unas pruebas y el resultado fue satisfactorio. Gabilondo sufre este achaque el mismo día que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dejado su cargo tras los malos resultados obtenidos en los comicios del pasado martes.

Sobre el futuro de Gabilondo, el candidato del PSOE en las elecciones de Madrid ha renunciado a su acta como diputado en la Asamblea regional.

Malos resultados

El PSOE cosechó en las elecciones autonómicas de Madrid del martes su peor resultado histórico en la región: sacaron 24 escaños y un 17% de los votos, en tanto que Más Madrid, habría sumado cuatro nuevos diputados a los 20 que ya tenía. De este modo, se han dejado en esta cita 13 escaños y más de 300.000 votos.

El candidato del PSOE admitió que sus resultados "no son buenos" y "no los esperábamos". Gabilondo reconoció asimismo "no ha logrado" abrir los "espacios para un debate sosegado", algo que "lamenta", y añadió que "es un orgullo representar al PSOE".

Ángel Gabilondo felicitó asimismo al PP por su triunfo en las elecciones a la Asamblea de Madrid y le deseó todo el "acierto" con sus políticas aunque los socialistas creen en "un modelo distinto".