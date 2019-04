Esperanza Aguirre, sobre la financiación ilegal del PP: "Solamente se demostrará cuando lo diga un juez"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha afirmado en el Congreso que, hasta donde ella sabe, "no ha habido ninguna financiación ilegal del PP de Madrid" aunque ha reconocido que cometió un "error craso" por no vigilar sus cuentas.

En su declaración ante la comisión de investigación de la supuesta financiación irregular del PP, Aguirre ha afirmado que como presidenta del PP regional, cargo que ostentó de 2004 a 2016, "era responsable de todo lo que ocurría en el PP de Madrid, incluidas las finanzas". "Yo no monté ningún sistema de financiación, ya estaba cuando llegué", ha añadido para precisar luego que este sistema no era irregular y que, por lo que ella sabe, no ha existido una caja b.

Aguirre ha afirmado que ella "jamás" ha entrado en la financiación del PP, porque de ello se encargaban otras cuatro personas, pero ha reconocido que nunca las vigiló, lo que fue un "error craso". Por eso, decidió dimitir sin buscar "excusas".

"Estoy aquí porque creo en esta institución, el Congreso de los Diputados", ha comenzado su declaración Aguirre a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo, a quien ha advertido que si "para usted decencia y dignidad es darle a usted la razón, pues no. Le voy a decir exactamente la verdad, pero no le voy a dar la razón en muchas cosas que cree ciertas".

A su llegada al Congreso, los periodistas le han preguntado reiteradamente sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debería dimitir por la supuesta falsificación de su máster. Aguirre no ha querido contestar, como tampoco lo ha hecho Ignacio González, con quien no ha coincidido en ningún momento en las dependencias del Congreso. Antes de abandonar la cámara, González se ha limitado a señalar que él ya no está en política.