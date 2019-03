Esperanza Aguirre considera que España "necesita ser catalanizada"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido, en la conferencia-coloquio del Círculo Ecuestre 'Mi visión de Cataluña', que el resto de España "necesita ser catalanizada" y conocer y amar más a Cataluña y lo catalán, y ha pedido a los catalanes proponerse liderar España desde el campo científico, empresarial y cultural.

La presidenta del PP de Madrid ha considerado un error que se intente disuadir a los independentistas de su voluntad apelando a motivos económicos, y ha abogado por poner remedio a los desencuentros sentimentales que han existido entre Cataluña y el resto de España en los últimos años, sobre todo en la clase política.

También ha señalado que hay que revisar a fondo el Estado de las autonomías, al tiempo que ha asegurado que "no le escandaliza" que Cataluña quiera la secesión, pero que debe lograrlo "dentro de los cauces legales". "La independencia no me escandaliza que se quiera conseguir, debe hacerse dentro de la ley. La ley prohíbe la secesión, pero la ley no prohíbe cambiar la ley. Si se quiere la secesión, se debe hacer por los cauces legales", ha explicado.

"Creo que se equivocan de medio a medio los que utilizan el argumento de que les irá muy mal en el aspecto económico y material", ha afirmado, argumentando que es imposible convencer con argumentos racionales a quienes llegan a sus conclusiones con argumentos pasionales.