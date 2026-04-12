La flotilla humanitaria se queda en Barcelona por el mal tiempo

La Global Sumud Flotilla partirá este domingo del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales, sino que amarrará en otro puerto barcelonés, ya que las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía. Así lo han explicado los principales activistas de la Global Sumud Flotilla en una rueda de prensa antes del acto de salida de la flotilla, prevista para la 1 del mediodía desde el Port Vell de Barcelona. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia, pero las condiciones meteorológicas no nos lo permiten", de manera que la flotilla "partirá del Moll de la Fusta -en el Port Vell- e irá a otro puerto en Barcelona", ha afirmado el miembro de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila.

La organización no ha querido revelar si las embarcaciones se dirigirán a otra parte del Puerto de Barcelona o si será en otras instalaciones portuarias cercanas de la costa catalana, alegando cuestiones de seguridad. Según Thiago Ávila, la previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas.

La nueva misión zarpará este domingo con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y "desafiar el bloqueo" de Israel sobre la Franja. La iniciativa cuenta con unas 70 embarcaciones y cerca de 3.000 participantes de 70 países diferentes.

En esta expedición, la flotilla lleva a Gaza material escolar, sanitario y humanitario y también profesionales, como "médicos, ecoconstructores y profesores", que acuden "para trabajar de forma activa en la reconstrucción de Gaza, bajo el liderazgo de la población palestina", según explica Global Sumud.

"Esta misión, como ha tenido más tiempo de preparación, nos ha permitido preparar mejor los barcos a nivel técnico y estratégico y a encarar la posible intercepción del estado sionista y la detención", comenta Ariadna Masmitja, portavoz de la Glomal Sumud Slotilla. No obstante, la organización ha advertido de que en esta ocasión, la misión se desarrolla en un contexto "más complejo que la última vez", marcado por la inestabilidad en Oriente Medio y las condiciones meteorológicas de primavera, "que pueden dificultar la navegación".

Durante el fin de semana, se han organizado diferentes actos en el Moll de la Fusta en solidaridad con esta expedición, como una feria de entidades, espacios de juegos, circo y música, así como conciertos con una veintena de artistas.

Gaza acusa a Israel de bloquear la ayuda humanitaria

El Gobierno de Gaza ha acusado este domingo a Israel de ahogar a la Franja palestina al reducir la entrada de ayuda humanitaria, en especial de harina, un producto del que acceden solo 200 toneladas al día de las 450 necesarias para 2,4 millones de personas. En un comunicado, el ejecutivo gazatí de Hamás indica que en los últimos meses se ha producido una "grave disminución en la producción de pan debido a la escasez de harina", en medio de una fuerte restricción a la entrada de mercancías y ayuda humanitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com