Escucha la declaración ante el juez del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sobre el 8M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declaró en los juzgados de instrucción de Madrid, como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la celebración de concentraciones multitudinarias como la del 8M, siendo los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19, y dijo que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". La investigación fue archivada por la juez.

Las explicaciones de José Manuel Franco

Espejo Público ha tenido acceso en primicia a la declaración de Franco, donde se escucha explicar que él no tenía responsabilidad en las medidas del 8M, porque era de la Comunidad de Madrid la autoridad sanitaria, que no recibió recomendaciones de distancia y mascarilla, pero aún así no habría cambiado nada, que no tenía por qué conocer nada del coronavirus antes del 11 de marzo, que es cuando se declaró pandemia y como prueba de ello dice que fue con su hija a la manifestación.