El PP envía una carta al Gobierno para buscar un acuerdo que renueve el Consejo General del Poder Judicial

La crisis en la justicia empieza a ser un asunto de cada vez más importancia. Tanto PP como PSOE siguen sin llegar a un acuerdo para renovar los órganos judiciales, acusándose mutuamente de no contribuir a que esto pueda producirse, en una crisis que lleva prolongándose varios años. Lo que ambos no vieron venir fue el ultimátum del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que avisó de que dimitirá si ambos no llegan a un acuerdo.

Siendo conscientes de que una dimisión de Lesmes puede provocar el desastre absoluto, Gobierno y PP han rebajado la tensión para buscar a una salida que los propios jueces advierten, es cada vez más insostenible. Por ello, el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que muestra la disposición de su partido para llegar a un acuerdo que permita renovar el Poder Judicial.

En dicha carta, González Pons también señala que, una vez se haya acordado la renovación de los órganos judiciales, podrían llevar a cabo posteriormente "la reforma del sistema de elección de sus vocales, en base a una propuesta elaborada por el nuevo Consejo General del Poder Judicial". El PSOE ha respondido recientemente en Twitter, arremetiendo contra el PP y culpándole nuevamente de la situación actual que hay en el Poder Judicial.

El PSOE habla de "situación insostenible"

En su cuenta de Twitter, el PSOE ha cargado contra el PP sin hacer alusión a la carta enviada por González Pons, culpando al PP de cuatro bloqueos en el Poder Judicial, siendo el primero con Aznar, el segundo cuando Rajoy lideraba la oposición en 2008, y el tercero, el actual. Los socialistas aseguran que "en el PSOE siempre hemos cumplido con la obligación constitucional de renovarlo", añadiendo que "el PP ha sido el protagonista de los 3 bloqueos de este órgano".

Los socialistas insisten en que "se demuestra que el PP siempre que no gobierna secuestra este órgano", hablan de "una situación insostenible, ya que este órgano lleva casi 4 años bloqueado", y aseguran que el Partido Popular "ha traspasado todos los límites y ha impuesto durante casi 4 años una mayoría conservadora en los tribunales que no les han dado las urnas". Por último, les exigen que "cumplan con la Constitución y desbloqueen ya el CGPJ".

La ministra de Justicia también carga contra los 'populares'

Pilar Llop, ministra de Justicia, ha pedido al PP que deje de lado las “cartas de cara a la galería”. Dice que "no hay más opción que aplicar la legalidad vigente” y asegura que si Carlos Lesmes dimite como presidente del Supremo y del CGPJ, será “por la sola acción y la sola culpa del PP". Insiste así en lo referido por el PSOE, cuando han asegurado que el bloqueo de los 'populares' está realizado de manera intencionada.

Feijóo traslada por carta a Lesmes su voluntad de renovar el CGPJ

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trasladado este viernes por carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la voluntad de su partido de llevar a cabo la renovación "con un mínimo de principios y de requisitos".

Feijóo ha asegurado, además, que los populares pretenden avanzar para que en el futuro "haya una nueva ley" que permita que los doce jueces que conforman el órgano sean elegidos por los propios magistrados. "Esta formación política no está bloqueando las instituciones, sino que intenta dignificar las instituciones", ha agregado.