Carlos Lesmes advierte que su renuncia "puede resultar admisible" si continúa el bloqueo del CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en la asignatura pendiente del Gobierno. Justo hoy se celebra la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, y justo hoy ocho vocales del órgano han pactado paralizar temporalmente los nombramientos del Tribunal Constitucional.

El CGPJ lleva casi cuatro años de bloqueo, y a este frente se suma uno más: la polémica en torno a la renovación del TC. A última hora de la noche del martes los vocales del bloque conservador dieron un paso atrás apostando por consensuar un acuerdo para elegir a los magistrados del Constitucional.

Lo que exigen para continuar con el trámite es establecer unas "reglas de juego" que respeten los tiempos de decisión del Consejo. "Nuestra postura pasa por defender en todo caso la institucionalidad, y que ello impone que lleguemos a acuerdos debidamente consensuados", han reclamado.

Los implicados son María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Núria Díaz, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, José María Macías, Juan Manuel Hernández y Juan Martínez Moya.

La crisis del CGPJ llega al Constitucional

De los 12 magistrados del Constitucional, cuatro están pendientes de renovación. La elección de dos de ellos corresponde al CGPJ, mientras que los otros dos deben ser nombrados por el Gobierno, que ha dado de plazo hasta el 13 de septiembre para la designación.

Estos cuatro magistrados del TC, cuyo periodo de mandato es de 9 años, fueron investidos en junio de 2013, razón por la que la renovación debería haberse producido en junio de este año. Entre los jueces salientes se encuentran: Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez, propuestas del Gobierno de Mariano Rajoy, y Santiago Martínez-Vares García y Juan Antonio Xiol Ríos, por parte del CGPJ.

La situación es "insostenible"

Carlos Lesmes, presidente del Supremo de España y del CGPJ, ha advertido en varias ocasiones que la situación de la justicia española es "insostenible". El magistrado, que acaba de descartarse como candidato al Constitucional, ha reconocido que el acuerdo para los nombramientos "va a ser difícil".

"Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley. Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, sino porque es nuestro deber", ha subrayado. Lo peor, a su juicio, llegará en los próximos meses: "Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir", ha lamentado.

Lesmes también ha solicitado a PSOE y PP "una solución definitiva". "Este emplazamiento urgente se lo debemos a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la Justicia entera", ha remarcado.

El presidente del órgano, en conversación con Antena 3 Noticias, ha indicado que no descarta su renuncia en las próximas semanas si la "insostenible" situación se mantiene: "La renuncia individual puede resultar admisible", ha zanjado.