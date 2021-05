Enrique López contesta a la delegada del Gobierno en Madrid: "Es la única que ha criticado a su comunidad"

Espejo Público ha entrevistado a Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, sobre el fin del estado de alarma: "Pedimos desde hace meses reformar la ley de Salud Pública y establecer unas medidas". Así, el PP propone al Gobierno un plan B para acabar en 15 días con el "caos jurídico". "Hemos presentado dos propuestas para reformar la ley. Ofrecemos su paternidad. Que la asuman ellos. Queremos un marco legal. Es muy sencillo y muy serio", reflexiona en Antena 3.

Asegura que decidieron no aplicar el toque de queda porque consideraban que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid posiblemente lo iba a tumbar: "Queríamos evitar lo que al final se produjo en Madrid, en menos cuantía por cierto que en otras ciudades gracias al trabajo de la Policía Local". "Nuestros servicios jurídicos nos aconsejaron no restringir la movilidad nocturna", señala López a Susanna Griso.

Sobre la petición de la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González, de que apliquen el toque de queda: "Es la única delegada del Gobierno que ha criticado a su comunidad autónoma. Un botellón es un problema de orden público de carácter local pero en momento de pandemia es un problema de salud pública. Hace falta coordinación y corresponsabilidad. Esas críticas no son admisibles".

No quieren solicitar el estado de alarma

Los barones del PP no tiene previsto pedir el estado de alarma para sus comunidades: "Están provocando que la comunidad autónoma tenga que pedir la declaración del estado de alarma pidiéndolo al Gobierno por no haber querido reformar una ley que se puede reformar en 15 días. Esto no es serio. El Gobierno de Sánchez no ha estado a la altura, es arrogante y soberbio".

Enrique López cree que se está presionando al Tribunal Supremo para que avale las medidas de las comunidades autónomas: "No se puede exigir al Supremo que dote de calidad a una ley que no tiene calidad. Quieren que los tribunales sean voluntaristas presionados por la situación de salud pública y dar una respuesta judicial. Esto es otro chiste. Llevamos 14 meses con una pandemia". "Esto no es de recibo, toda la comunidad jurídica está alarmada ante esta pereza del Gobierno", apostilla el consejero.