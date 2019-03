Rivera pide en A Coruña "el voto útil" a los votantes del PP "que no se fían" de Núñez Feijóo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el "voto útil" de los votantes del PP que "no se fían" del proyecto encabezado por Alberto Núñez Feijóo para que el partido naranja pueda "controlar" al gobierno de la Xunta.

Ante unas cuatrocientas personas en la céntrica Plaza de Pontevedra de A Coruña, Rivera ha cerrado la campaña electoral de las elecciones gallegas, que pueden servirle para "entrar en el Parlamento" por "primera vez", a pesar de las encuestas.

"He cumplido muchos sueños pero quiero seguir cumpliéndolo con todos vosotros. Me gustaría que Ciudadanos esté presente en todos los rincones de España para defender esos valores de libertad e igualdad", ha declarado. Ha dicho que no le valen "los gestores sin valores, sin corazón, sin piel, que no saben lo que le pasa a los ciudadanos", de lo que ha acusado al líder del PPdeG, Núñez Feijóo.

Tampoco quiere a los que "no cuadran las cuentas" y quieren "sacar (a España) de Europa, que quieren hacer referéndums", ha comentado sobre En Marea. "En Ciudadanos sabemos hacer las dos cosas. Sabemos gestionar esta comunidad autónoma y tenemos valores que nos hacen distinguir entre lo prescindible y lo imprescindible", ha continuado.

Ha reconocido que como lo más probable es que su partido no gane las elecciones, habrá que negociar y para eso plantea treinta condiciones previas. "La garantía de estabilidad se llama Ciudadanos, pero la garantía de cambio, también se llama Ciudadanos", ha argumentado y se ha preguntado "qué no sabrá el señor Baltar de Feijóo y Rajoy para que lo quieran como lo quieren".

Ha añadido que piensa que "la mayoría de votantes del PP quiere que su partido apueste por la higiene" y ha dicho que no cree que estén "a gusto" con lo que ocurre en la actualidad. "Si no se fían del Partido Popular, que confíen en nosotros. Si no se fían, pero saben que va a ganar las elecciones, ¿por qué no hacemos un voto útil para controlar el Partido Popular? No hay debate, todo el mundo sabe que va a ganar el PP. El debate es si va a hacer cambios o va a hacer lo que le da la gana", ha agregado