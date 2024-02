El peor resultado de la historia del PSOE en Galicia lanza al BNG

No fue ni mucho menos la noche electoral que esperaban en el PSOE en Galicia. Cosecharon el peor resultado en su historia, desde que se celebran elecciones democráticas en 1981. La formación liderada por José Ramón Gómez Besteiro sufrió una debacle "sin paliativos" con solo 9 diputados, mientras que el BNG se asentó definitivamente como segunda fuerza. Un resultado "extraordinario" con ascenso de seis diputados hasta 25, pero "insuficiente" porque no sirve para colmar la aspiración de gobernar.

"Galicia ya cambió, esta campaña lo cambió todo, y nunca nada volverá a ser igual", exclamó Ana Pontón, la candidata del BNG. Con más de 467 mil votos rompieron su techo y salen como un partido "consolidado, fortalecido, con más ganas y más empuje que nunca".

A pesar de reconocer los 25 diputados como "un resultado extraordinario" no escondieron que su ambición era mayor: "Para nosotros es insuficiente porque queríamos abrir un tiempo nuevo". Pontón mandó un mensaje a todos sus votantes que también ansiaban la mayoría absoluta con el PSOE: "Entiendo que haya personas decepcionadas, pero les digo que mantengan que viva la ilusión y la esperanza".

"Hay cambios que no son fáciles, pero eso no quiere decir que no se vayan a conseguir y lo vamos a conseguir en el futuro. Estoy convencida", sentención la candidata del BNG.

Descalabro socialista

"No hemos obtenido los resultados que esperábamos y debo decirlo así, sin paliativos", así reconocía la derrota José Ramón Gómez Besteiro. El fuerte ascenso del BNG con seis nuevos escaños coincide con el batacazo socialista, con cinco parlamentarios menos.

Se dirigió a la militancia pidiendo que "a todos los que tengan cierta desilusión, les pido que mantengan viva la fuerza de esa ilusión que tuvimos durante la campaña". El líder del PSdeG lamentó que su objetivo principal "era hacer entender a la ciudadanía de la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio y no lo hemos conseguido". Aunque no se dio por vencido: "No lo hemos conseguido por ahora".

Solo una pregunta de la prensa sacó una sonrisa a Besteiro y su equipo en la noche del domingo. Una periodista se interesó por si Besteiro pensó convocar un congreso por los malos resultados. El propio Besteiro soltó una pequeña carcajada y el resto de su comitiva sonrió. Nadie dudaba del líder. "Mi destino está en el Parlamento de Galicia", aseguró y transmitió que se centrará en hacer "política útil sin trincheras y avanzar para una Galicia mejor".

El PSOE cierra filas con Besteiro

Apenas diez minutos de acabar la intervención de Besteiro, el PSOE comenzaba su rueda de prensa en Ferraz. Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, compareció ante los medios de comunicación a leer un comunicado durante dos minutos y sin admitir preguntas.

"No ha sido un buen resultado". afirmó Peña. Lamentaban desde Ferraz que "a pesar de que la izquierda crece, y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio". Pese al batacazo de perder cinco escaños, cierran files en torno al líder socialista gallego: "Confiamos plenamente en Gómez Besteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas". "Nuestro reconocimiento a José Ramón Gómez Besteiro y al PSdeG, a su esfuerzo, a los miles de kilómetros recorridos y al compromiso que han demostrado", añadió.

Este lunes se celebrará en Ferraz una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal para analizar con detalle los resultados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com