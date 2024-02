Alfonso Rueda, feliz con su resultado: "La gente en Galicia participó como nunca y votó como siempre"

Alfonso Rueda, el presidente electo de Galicia ha tenido "muy buenas sensaciones durante toda la campaña y cada día que pasaba eran mejores", tal y como ha explicado este miércoles en el programa Espejo Público. "Hubo mucho ruido, un foco muy grande puesto a nuestro alrededor, pero no nos afectó", ha comentado feliz de poder gobernar en la Xunta en solitario.

Su triunfo ha roto "ese mantra de la izquierda de que cuando la gente va a las urnas pierde el PP". La participación de la pasada jornada electoral ha sido de las más altas y el Partido Popular ha logrado la mayoría absoluta con un margen de dos escaños. "La gente en Galicia participó como nunca y votó como siempre" y echó abajo ese "mantra", ha explicado.

La victoria de Rueda ha impulsado al PP y también a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "está muy contento" y así lo demostró durante su "fantástico" recibimiento en Génova, tal y como ha explicado el presidente de Galicia.

"PSOE ha entregado sus escaños al BNG"

Los que no están contentos son los miembros del Partido Socialista. Pero estos no dan ninguna pena a Alfonso Rueda, que argumenta que "quien planteó esto como un plebiscito nacional fue Pedro Sánchez" y no ellos. "Parece que no querían ganar, solo sacarnos del Gobierno", ha declarado.

Critica que los de Pedro Sánchez decidieran ir de "gregarios" del BNG. "Sin ninguna duda, desde el PSOE decidieron muy al principio de la campaña que, con tal de que el PP saliera de la Xunta de Galicia, les daba exactamente igual quién lo hiciera y apostaron por un partido nacionalista independentista que sabían que les iba a chantajear, y así lo hacía descaradamente", ha asegurado.

"El PSOE ha perdido muchos escaños porque se los ha entregado al BNG. Han bajado los brazos y han entregado la posibilidad de gobernar a un partido independentista. Los gallegos lo han visto y por eso hemos contado con apoyo masivo", ha aseverado.

¿Peligra un escaño?

Hay que recordar que aún falta el recuento del voto extranjero, que se conocerá el próximo día 26. Con este voto CERA el PSOE podría arrebatar un diputado en Ourense al PP o al BNG. Sobre esta cuestión, Alfonso Rueda ha considerado que su mayoría "no se va a mover por el voto exterior".

"Yo no he ido en campaña electoral a ver a los gallegos que viven fuera de España porque creo que no es la época. Hay que atenderlos durante toda una legislatura, estar con ellos y no pedirles el voto 15 días antes porque eso no les gusta", por lo que "creo que vamos a tener un buen resultado también en el voto extranjero", ha zanjado.

