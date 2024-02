Elecciones Galicia 2024: El PSOE sólo ha logrado ganar en estos cinco municipios gallegos

Las elecciones gallegas han terminado con un gran triunfo para el Partido Popular (PP), obteniendo 40 diputados en el parlamento, la mayoría absoluta que le permite revalidar a Alfonso Rueda su Gobierno autonómico.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) se consolida como segunda fuerza en Galicia con 25 escaños, ascendiendo 6 más desde los 19 diputados obtenidos en los anteriores comicios gallegos de 2020.

La sorpresa ha sido la de Democracia Ourensana (DO), que ha conseguido un diputado autonómico al presentarse por primera vez en la comunidad, quedando por delante de Vox y Sumar.

Sin duda, el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha sufrido el peor descalabro de su historia en la región, donde tan solo han ganado en cinco municipios.

Los municipios donde ha ganado

El PSOE gallego, con tan solo 9 diputados, ha ganado en solo 5 municipios, los de: Ribeira de Piquín, Lugo; Negueira de Muñiz, Lugo; Pedrafita do Cebreiro, Lugo; Calvos de Randín, Ourense y Entrimo, Ourense.

José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG ha reconocido al conocerse los resultados: "no hemos obtenido los resultados que esperábamos y debo decirlo así, sin paliativos".

Ha recordado que su objetivo "era hacer entender a la ciudadanía de la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio y no lo hemos conseguido", pero "no lo hemos conseguido por ahora".

El BNG, segunda fuerza

Mientras, el BNG ha conseguido mayoría en las 12 poblaciones de Mugardos, A Coruña; Fene, A Coruña; Corcubión, A Coruña; Catoira, Pontevedra; Cangas, Pontevedra; Moaña, Pontevedra; Soutomaior, Pontevedra; Redondela, Pontevedra; Vigo, Pontevedra; Verea, Ourense; Allariz, Ourense y Vilar de Santos, Ourense.

"Galicia ya cambió, esta campaña lo cambió todo, y nunca nada volverá a ser igual", ha reclamado la líder del BNG, AnaPontón, ante los periodistas. Aunque añade que "para nosotros es insuficiente porque queríamos abrir un tiempo nuevo".

Con esperanza, la nacionalista explica que entiende "que haya personas decepcionadas, pero les digo que mantengan que viva la ilusión y la esperanza".

"Hay cambios que no son fáciles, pero eso no quiere decir que no se vayan a conseguir y lo vamos a conseguir en el futuro. Estoy convencida", ha añadido.

La sorpresa 'frustrada' de Democracia Ourensana

El partido del candidato Armando Ojea, DO, teniente de alcalde de la ciudad de Ourense con Jácome, ha obtenido un diputado en el panorama parlamentario gallego, por delante de Vox y Sumar, con más de 15.000 votos en la provincia ourensana.

Aunque ha sido una victoria frustrada, porque esperaban ser "llave" para gobernar junto al PP (si no obtenía la mayoría) "para salvar la provincia de Ourense".

"Cuando los demás vean lo que podemos hacer, se unirán decenas de miles y en las próximas elecciones tendremos 4 y 5 diputados. Esto ya no hay quien lo frene. Queríamos a ser llave pero vamos a tener que esperar un poco más", ha recalcado Jácome.

