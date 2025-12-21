Elecciones Extremadura 2025: La participación en la jornada electoral extremeña a las 12:00 es del 8,83%

Este domingo 21 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos están llamados a las urnas para votar en las elecciones autonómicas de Extremadura y escoger al nuevo Gobierno en la Junta. Esto ha sucedido después de que la 'popular' María Guardiola, convocara los comicios de forma anticipada tras no lograr la aprobación de los presupuestos autonómicos para el ejercicio de 2026.

Los partidos han encarado la última semana de campaña de las elecciones extremeñas con algunos actos en una jornada marcada por las últimas encuestas, que otorgarían una victoria al PP y el hundimiento del PSOE, pero sin lograr mayoría absoluta, como pretendía. Incluso el CIS de Tezanos muestra a Guardiola como la ganadora de las elecciones de Extremadura con una horquilla de entre los 25 y 29 escaños, Vox cercano a los 12 y el PSOE por debajo de los 22 escaños.

Ninguna de las encuestas publicadas considera que el PSOE pueda conformar un Gobierno con su socio natural, que sería Unidas por Extremadura. La caída de Gallardo impide a la izquierda sumar más que Guardiola en solitario. La cuestión es si el PP podrá gobernar en solitario o si necesitará a Vox.

No obstante, hoy conoceremos los resultados de las votaciones por parte de los extremeños. Las papeletas de los 890.967 electores serán determinantes para elegir a los 65 diputados de la Asamblea regional.

Participación en las elecciones

Por el momento, la participación en las elecciones es del 8,83%.

Las últimas elecciones en Extremadura se celebraron en 2023, con una participación del 72,41% y un total de 621.407 votos. El resultado para el PSOE en Extremadura con un 99,65% de los votos escrutados en las elecciones autonómicas 2023 en Extremadura fue de 242.366 votos el año pasado, lo que supuso un 39,89 % de los votos. El PP acumuló en esta localidad de España el 38,85% de los votos. Vox, obtuvo un 8,12% de los votos en las elecciones autonómicas 2023 en Extremadura del 28M, por su lado PODEMOS-IU obtiene un 5,98% de los votos (36.373 votos). La organización política JXEX obtuvo 15.502 votos, lo que significó un 2,55% de los votos.

Se eligen un total de 65 escaños en las circunscripciones de Badajoz, donde son 36 y Cáceres en 29. Se necesita una mayoría absoluta de 33 escaños para investir líder de la Junta de Extremadura en la primera votación.

