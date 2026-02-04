Opinión
Vicente Vallés: "Moncloa usa más que nunca las redes para su comunicación con los más jóvenes, a los que se las pretende prohibir"
Sánchez cree que esa batalla le va bien para sus intereses políticos en España, y mantiene agrios debates con los dueños de las redes.
Pedro Sánchez ha anunciado esta semana su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Pero también ha anunciado que quiere cambiar la ley para castigar a los ejecutivos de esas compañías. Ahora sabemos que esa propuesta puede ser un poco precipitada, porque la Comisión Europea le ha dicho a Sánchez que el gobierno español no es competente para legislar contra los ejecutivos de las redes sociales.
El portavoz de la Comisión ha recordado que ningún país comunitario puede imponer condiciones adicionales, porque Bruselas tiene decidido actuar contra las compañías, pero no contra individuos concretos.
Sin embargo, Sánchez cree que esa batalla le va bien para sus intereses políticos en España, y mantiene agrios debates con los dueños de las redes sociales, precisamente, a través de esas mismas redes sociales. Y, de hecho, Moncloa las utiliza más que nunca para su comunicación directa con los más jóvenes, a los que la propia Moncloa se las pretende prohibir hasta que cumplan 16 años.
La batalla continúa, pero Sánchez sabe ahora que en Bruselas no están de acuerdo en atacar a personas concretas, como pretende el presidente del gobierno, sino a sus compañías.
