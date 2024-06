Elecciones Europeas 2024: ¿Cuántos eurodiputados se eligen en España y en cada país?

Ya han comenzado las elecciones al Parlamento Europeo en algunos de los países que conforman la unión, no obstante, en España habrá que esperar hasta el próximo 9 de junio para depositar el voto en las urnas. Durante esta convocatoria electoral se constituirán más de 58.000 mesas en distintos centros, que abrirán sus puertas a partir de las 09:00 horas, y cerrarán a las 20:00 horas, como viene siendo tradición.

En el caso de España, los ciudadanos tendrán que elegir entre 33 candidaturas. Entre ellas se encuentra la del Partido Socialista, con la vicepresidente Teresa Ribera a la cabeza, Dolors Montserrat es el número uno de las listas por el Partido Popular, mientras que Vox repite con Jorge Buxadé. Sumar se encuentra encabezada por la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, y Podemos concurrirá con la exministra Irene Montero como número uno.

¿Cuántos eurodiputados se eligen en España?

En esta convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo está previsto que se elijan 720 diputados, 15 más que en las elecciones de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Lisboa de 2007 y de forma proporcional a la población de cada país. Según indica la web del Parlamento Europeo se trata de una "proporcionalidad decreciente": un eurodiputado de un país grande, representará a más personas que uno de un país pequeño.

España es uno de los países que más eurodiputados manda al Parlamento, en concreto 61. Alemania repartirá 96 escaños, Francia 81, Italia 76, Polonia 53, Rumanía 33, Países Bajos 31, Bélgica 22, Grecia 21, República Checa 21, Suecia 21, Portugal 21, Hungría 21, Austria 20, Bulgaria 17, Dinamarca 15, Finlandia 15, Eslovaquia 15, Irlanda 14, Croacia 12, Lituania 11, Eslovenia 9, Letonia 9, Estonia 7, Chipre 6, Luxemburgo 6 y Malta 6.

¿Cómo se agrupan los eurodiputados electos?

Cabe mencionar que los eurodiputados electos no se agrupan en el Parlamento Europeo por nacionalidades, sino en grupos políticos con una ideología similar. Actualmente, en el Parlamento Europeo hay siete grupos políticos, y aunque la mayoría de los eurodiputados se integran en algunos de estos, no es un requisito imprescindible para acceder a la institución como representante.

Estos son los principales grupos políticos del Parlamento Europeo

Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), a este grupo pertenece el Partido Popular (PP) español

(Demócrata-Cristianos), a este grupo pertenece el Partido Popular (PP) español Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento europe o, aquí se incluye el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

o, aquí se incluye el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Renew Europe Group , aquí pertenecen Ciudadanos y CEUS, formados por el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria

, aquí pertenecen Ciudadanos y CEUS, formados por el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria Verdes/Alianza Libre Europea , Ahora Repúblicas se trata de una coalición conformada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, BNG y ARA MÉS

, Ahora Repúblicas se trata de una coalición conformada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, BNG y ARA MÉS Conservadores y Reformistas Europeos , donde se incluye Vox.

, donde se incluye Vox. Izquierda en el Parlamento Europeo , Sumar y Podemos

, Sumar y Podemos Grupo Identidad y Democracia

En las elecciones pasadas, Junts per Catalunya formó parte del grupo de los 'no inscritos', es decir, de aquellos que no se incluyen en ninguno de los siete grandes grupos.

