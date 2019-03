La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat: "El PSOE no habría apoyado la aplicación del artículo 155 si no se hubiera producido la DUI"

Nuria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que Carles Puigdemont "está poniendo en duda absolutamente todo", como la eficacia de los servicios de inteligencia. En su opinión, esto se debe a la situación "dura" que él mismo está viviendo, pero no tiene nada que ver con la "realidad". Por eso, pide al expresident que diga a su electorado qué piensa hacer con los votos que consiga su formación.

Además, se muestra sorprendida por la propuesta de preguntar a los catalanes si quieren seguir en la Unión Europea porque se fueron a Bruselas porque "pensaban que Europa era aquello que les podía ayudar".

Por otro lado, Marín ha reiterado que si no se hubiera producido la DUI no se habría puesto en marcha el artículo 155. De hecho, considera que el expresidente no está contando "toda la verdad" y "algún día lo hará", y será cuando explicará que si hubiera convocado él mismo las elecciones el artículo no se habría aplicado porque el PSOE no lo habría apoyado, enmienda que mantuvo el partido en el Senado: "La hemeroteca está llena de información que avala esta posición".

En relación a las opciones de gobierno tras las elecciones del 21-D en Cataluña, la alcaldesa socialista señala que Miquel Iceta quiere ser el presidente de la región para "dar solución a un problema político que nadie ha sido capaz de resolver". Por ello, pide el máximo respaldo de la ciudadanía y el máximo respaldo de los partidos parlamentarios, y critica que hay dos tipos de partidos: los que dicen que no van a hacer nada y niegan el problema y los independentistas, que insisten en su postura separatista, por lo que hay que buscar "un punto de encuentro".

No obstante, señala que es demasiado pronto para hablar de posibles pactos y ahora es el momento de escuchar al resto de formaciones políticas y ver sus programas. La alcaldesa también aboga por que los partidos se sienten para hablar de la reforma constitucional para "buscar una solución".