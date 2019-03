ERC apuesta por restituir el Govern sin concretar si investirá a Puigdemont

ERC ha apostado por restituir el gobierno de la Generalitat cesado después del 21-D, ya que considera que es el "Govern legítimo", pero no ha concretado si investirá a Carles Puigdemont si la lista del presidente catalán cesado, Junts per Catalunya, no es la ganadora en los comicios.

En una rueda de prensa, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha evitado comentar las encuestas publicadas, que dan el primer puesto a los republicanos el 21-D. El dirigente de ERC ha avanzado que están en conversaciones con las otras dos candidaturas independentistas, Junts per Catalunya y la CUP, para poder cerrar "en los próximos días" puntos compartidos en sus respectivos programas electorales que incluyan, ha dicho, el objetivo de "hacer lo que sea necesario para tirar adelante con la República".

Ha señalado que el objetivo de ERC es "restituir al Govern legítimo" después del 21-D y ha señalado que "ojalá" Carles Puigdemont y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras "volvieran a gobernar porque no deberían haber sido cesados" por la aplicación del 155, pero ha admitido que restituir el anterior gabinete "no será fácil por las vías normales".

Preguntado por si ERC investirá a Puigdemont aunque su lista no sea la ganadora, Sabrìà ha señalado que "lo importante es llenar de votos las urnas y que los catalanes puedan decidir su futuro", y cuando llegue la hora de la investidura "veremos cuáles son las posibilidades reales", así que "ya tendremos tiempo de concretarlo".

El portavoz de ERC ha afirmado que el objetivo de las elecciones del 21-D es "derrotar al Estado en las urnas y decidir quién manda en Cataluña, si manda el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o los catalanes".

En este sentido, ha señalado que ERC trabaja para lograr un "futuro mejor para Cataluña", frente a la "regresión, la represión y la decadencia" que, a su juicio, aporta el Estado.

Sabrià ha remarcado que la candidatura de ERC encabezada por Oriol Junqueras es la "única y exclusiva" de Esquerra, tras la irrupción de Diàleg Republicà. Se trata de una candidatura nueva que se presenta a las elecciones y que está promovida por personas vinculadas y militantes de ERC y sus juventudes, las JERC, con el fin de que se pueda activar en el caso de que se ilegalizara la lista de Junqueras, en prisión provisional por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Sin concretar si prevén una ilegalización, el portavoz de ERC sí que ha admitido que "el momento es absolutamente excepcional y han pasado cosas inauditas". Sabrià no ha censurado las palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre una presunta amenaza de violencia desde el Estado y ha señalado que han habido comentarios en los últimos meses que "confirman" estas acusaciones.

Entre ellas, ha citado al vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, que dijo a principios de octubre que quien declarara la independencia podría acabar "como el que la declaró hace 83 años", en alusión al encarcelamiento del presidente catalán Lluís Companys en 1934, quien años después, en 1940, fue fusilado por el franquismo.