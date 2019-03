Ciudadanos sería el partido más votado en Cataluña y empataría en escaños con ERC, según el CIS

Las fuerzas independentistas perderían en las elecciones del 21 de diciembre la mayoría absoluta en escaños y Ciudadanos podría situarse como primera fuerza en el Parlament, en un disputado duelo con ERC, según la encuesta preelectoral difundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según el sondeo, el 21-D se produciría un empate técnico entre ERC (32 escaños) y Ciudadanos (31-32), seguidos de la lista de Junts per Catalunya, que encabeza Carles Puigdemont, (25-26) y más atrás el PSC (21), mientras que los comunes y la CUP empatarían a 9 diputados y el PPC se quedaría como última fuerza con 7.

La encuesta, elaborada a partir de 3.000 entrevistas realizadas por la empresa Imop entre el 23 y el 27 de noviembre, señala que, en estimación de voto, la candidatura de Ciudadanos que lidera Inés Arrimadas alcanza el 22,5% de los votos válidos, por encima de ERC (20,8%), cuyo número uno, Oriol Junqueras, permanece en prisión. En tercera posición se sitúa Junts per Catalunya (16,9%), por delante del PSC de Miquel Iceta (16%) y, ya por debajo de los dos dígitos, la coalición Catalunya en Comú-Podem (8,6%), la CUP (6,7%) y el PPC (5,8%).

En voto directo, es ERC la que se coloca en el primer puesto, con el 17,1%, seguida de la lista de Puigdemont (13,7%), Ciudadanos (13,2%) y el PSC (12,1%). Los comunes, que presentan como candidato a la presidencia de la Generalitat al portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, obtienen un 6,6% en voto directo, mientras que la CUP, con Carles Riera en el número uno, se sitúa en un 4,9% y, en último lugar, la lista del PPC que lidera Xavier García Albiol se queda en un 2,5%.

Por circunscripciones, Ciudadanos vencería en Barcelona con 21 escaños y un 23,4% en estimación de voto, por encima de una ERC que conseguiría 17 diputados y un 19,3%, mientras que el PSC, con 15 escaños y un 16,8% de los votos, arrebataría la tercera plaza a Junts per Catalunya, con 13 diputados y un 15,1% de votos. Los comunes (8 escaños), la CUP (6) y el PPC (5) cierran el reparto de diputados por Barcelona según la encuesta del CIS.

En Girona, plaza fuerte de Puigdemont, Junts per Catalunya vencería con 6 escaños y ERC obtendría 5, por delante de Ciudadanos (3), el PSC (2) y la CUP (1). En Tarragona, ERC (5) se disputaría la primera plaza con Ciudadanos (4-5), el PSC (3) y Junts per Catalunya (2-3) pugnarían por la tercera, mientras que los comunes, la CUP y el PPC conseguirían un escaño cada uno. En Lleida, ERC sería la más votada y obtendría 5 diputados, Junts per Catalunya lograría 4, uno más que Ciudadanos, mientras que el PSC, la CUP y el PPC arañarían un escaño.