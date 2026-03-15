Elecciones Castilla y León 2026: que diferencia hay entre voto nulo, voto en blanco y abstención

A lo largo del día de hoy, los castellanoleoneses ejercerán su derecho al voto para elegir al próximo presidente autonómico. Sin embargo, además de poder elegir entre las distintas formaciones políticas, existen otras modalidades de voto que pueden darse durante la jornada electoral y que influyen d en el recuento final.

Por un lado se encuentra el voto nulo, aquel en el que dentro del sobre se introduce algún elemento o símbolo no permitido. Esto ocurre si el sobre contiene más de una papeleta de candidaturas diferentes o si una única papeleta aparece marcada de forma indebida. También se considera nulo cuando en el sobre hay objetos o mensajes ajenos al proceso electoral.

Este tipo de sufragio se clasifica como "voto emitido no válido" y no se computa en el reparto de escaños, lo que no beneficia ni perjudica a ninguna formación política.

Por su parte, el voto en blanco, se produce cuando el sobre se deposita en la urna vacío, sin ninguna papeleta en su interior. De acuerdo con la Ley Electoral vigente, el voto en blanco se considera válido y se tiene en cuenta a la hora de distribuir los escaños.

En este proceso se aplica la ley d’Hondt, que excluye a las candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Al incluir los votos en blanco dentro de ese total, sube el número de sufragios necesarios para lograr representación, lo que generalmente perjudica a los partidos más pequeños.

Este tipo de voto tiene un mensaje: el elector desea participar en las elecciones, pero no se siente representado por ninguna candidatura.

El otro tipo de voto es la abstención consiste en no acudir a votar. A diferencia de los anteriores, no influye en el recuento de los resultados. Sus motivos pueden ser diversos: desinterés, enfermedad o simplemente falta de confianza en las opciones políticas.

Aunque no tiene efectos directos sobre el reparto de escaños, la tasa de participación es un indicador importante del grado de implicación ciudadana en el proceso democrático.

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