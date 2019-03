Pedro Antonio Sánchez afirma que si Ciudadanos se une a la "coalición de perdedores" no se bajará el impuesto de sucesiones

El impuesto de sucesiones es un hecho que no tendrá cabida en la región de Murcia para el próximo año. Así lo ha aclarado su presidente, Pedro Antonio Sánchez, el cual critica a los partidos de la oposición por negarse a disminuirlo.

El presidente de la Comunidad ha advertido que si Ciudadanos "se echa en brazos" de la "coalición de perdedores" en la Región de Murcia, con PSOE y Podemos, "no bajará el impuesto de Sucesiones y Donaciones" que el Gobierno murciano ha anunciado que eliminará en 2018.

La fórmula que justifica la reducción de este impuesto se explica en que a menor cantidad de impuesto, más empleo, es decir, a menor cantidad de impuesto, más prosperidad. "Somos la región que más empleo ha creado y el PIB crece por encima de la media nacional".

Tras esta operación, los que reciban una herencia en la región murciana deberán pagar el 1% de la cantidad que se paga actualmente. Esto es, si existe una herencia de 300.000 euros, la cantidad a pagar hoy en día sería de 14.000 euros. Sin embargo, ahora se reduce a 300 euros. Según Pedro Antonio, aunque la ley no permite eliminarlo por completo, sí puede rebajarse.

En cuanto al acuerdo con Ciudadanos tras la imputación de Pedro Antonio, el partido estimó que el 27 de marzo es la fecha límite para que el presidente dimita o se lleve a cabo una moción de censura. Al ser preguntado por este asunto, ha recordado que el próximo lunes, 27 de marzo, acuden precisamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región cuatro peritos a "ratificar tres informes que dicen que no hay ilícito penal en la cuestión que se está investigando, una justificación de una subvención".

"La oposición intenta que no se sepa la verdad porque frustra su estrategia. Lo que les interesa es cargarse a un rival político", explica Pedro Antonio.

Sin embargo, el actual mandatario asegura cumplir con su palabra y el acuerdo, el cual se firmó cuando existía el término 'imputación'. "Hoy no existe ese término", añade. "Aquí no hay corrupción política, aquí no se ha perdido ni un euro".