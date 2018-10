El PP pide a Sánchez que convoque elecciones: "No podemos tener un Gobierno chantajeado por los independentistas"

La diputada del PPC en el Parlament, Andrea Levy, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "convoque elecciones".

"Le pedimos al señor Sánchez que no tenga miedo a la democracia, que no tenga miedo a las urnas y que convoque elecciones, porque no podemos tener un gobierno en caída libre, un gobierno a expensas del próximo escándalo que le saldrá a un miembro del Gobierno, y no podemos tener a un gobierno chantajeado por los independentistas".

"Que deje las cosas claras respecto a la amenaza de torpedear el destino de todos los españoles", ha reclamado Levy en rueda de prensa en el Parlament después de que Torra haya avisado a Sánchez de que el independentismo no le garantizará "ningún tipo de estabilidad" en el Congreso si antes de noviembre no plantea un referéndum de autodeterminación.

Para Levy, este aviso demuestra que Torra es un "chantajista" y ha considerado "ingenua, ineficaz y débil" la respuesta de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, que ha replicado al presidente catalán que "autogobierno sí; independencia, no".