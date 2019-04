El PP exige a Puigdemont que vuelva al sentido común: "Es imposible encontrar en la historia una cosa igual, no es un candidato, es un esperpento"

CRITICAN LAS PRETENSIONES INDEPENDENTISTAS

Los partidos del bloque constitucionalista critican la intención de Puigdemont de ser investido telemáticamente. Desde el PP le piden que "abandone el delirio y vuelva al sentido común", mientras que desde Ciudadanos celebran que "el independentismo por fin reconoce que lo que planteaba para Cataluña no era real". Mientras, en el PSOE, defienden que "la unidad de España no puede ser patrimonio de la derecha" y reprocha a Podemos que no haya sabido defenderla.