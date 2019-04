El contable de Gürtel: "Solo obedecía órdenes del señor Correa o el señor Crespo"

En la duodécima jornada del juicio, el presunto contable de la trama, José Luis Izquierdo, ha dedicado apenas dos minutos a contestar solo a dos preguntas de su abogada alegando una "grave depresión", aunque ha querido dejar claro que nunca ha pagado a políticos.

"Deseo dejar constancia de que nunca le he pagado dinero a ningún político y que siempre he obedecido las órdenes que me dio el señor Correa o del Pablo Crespo", han sido las únicas palabras que ha pronunciado Izquierdo en relación a los hechos que se están enjuiciando.

Los tres cabecillas de la trama exculparon a Izquierdo, quien, según ellos, carecía de conocimientos de contabilidad y solo cumplía órdenes de Correa. "No tiene ni el bachillerato", declaró Pablo Crespo la semana pasada, "era el último escalón y no tenía a nadie por debajo de él" asegura.

La duodécima sesión del macrojuicio ha coincidido con el 61 cumpleaños del que se considera el cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien, por cierto, no ha parado de hablar con su número dos, Pablo Crespo, durante toda la jornada. Este último ya dijo al tribunal que "antes" que su jefe, Correa es su "amigo".

El juicio se retoma el próximo lunes a las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y está previsto que declare Isabel Jordán, presunta administradora de varias empresas de la trama.