El lapsus de Pedro Sánchez tras asegurar que la tolerancia del PSOE "contra la corrupción es absoluta"

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en el marco de una nueva sesión de control al Gobierno, marcada por las acusaciones de corrupción que afectan al PSOE. Apenas iniciada su intervención, el presidente del Ejecutivo protagonizó un lapsus que no ha pasado desapercibido. Al defender la gestión de su partido frente a los casos de corrupción, afirmó: "La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta; nosotros la expulsamos a diferencia de ustedes". Un desliz que, por el contexto actual, ha generado reacciones inmediatas.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, abrió la sesión con duras críticas hacia Sánchez y su partido. "La única carta que esperan los españoles es la carta de la dimisión", sentenció, acusando al presidente de estar “atrapado en una trama de corrupción”. El dirigente gallego recriminó a Sánchez conocer desde hace meses las supuestas irregularidades relacionadas con Santos Cerdán y le exigió su salida inmediata.

Abascal abandona el hemiciclo tras tildar a Sánchez de "corrupto"

Durante la sesión, las críticas no se limitaron al Partido Popular. Santiago Abascal, líLa izquierda no podemos robar, la derecha síder de Vox, calificó de "indecente" la permanencia de Sánchez al frente del Ejecutivo. Antes de abandonar el hemiciclo, acusó al presidente de "corrupto y traidor" por su gestión de la crisis.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también intervino para exigir explicaciones inmediatas. "Jure que no estamos ante la Gürtel del PSOE y que no aparecerá un P. Sánchez en unos papeles", reclamó, pidiendo que el presidente se persone en la causa judicial. "No nos haga elegir entre corruptos cutres y corruptos premium", añadió.

Rufián, además, criticó el calendario propuesto para la comparecencia parlamentaria del presidente, prevista para el 9 de julio, calificándola de "tarde y mal". Advirtió que su formación no descarta replantear su apoyo al Ejecutivo si no se adoptan medidas contundentes.

Sánchez defiende su gestión y mantiene la agenda de contactos con los socios

En su respuesta, Sánchez sostuvo que actúa "cuando hay un caso de corrupción" y defendió la transparencia de su gabinete. "Yo no tengo sobremesas ni desconecto mi móvil como hizo Mazón. Nos eligieron para muchas cosas y en una no he dado la talla", admitió. Pese a las críticas, reafirmó su disposición a escuchar las propuestas de otros grupos parlamentarios para "recuperar la confianza perdida".

El presidente continúa con la ronda de contactos iniciada esta semana con sus socios de investidura. Tras reunirse el martes con los representantes de Junts, Jordi Turull y Miriam Nogueras, este miércoles estaban previstas nuevas citas en La Moncloa: a las 10:30 horas con Gabriel Rufián (ERC); a las 11:30 con Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu); a las 12:30 con Maribel Vaquero (PNV); y a las 13:30 con Cristina Valido (Coalición Canaria).

Podemos y BNG se desmarcan del diálogo abierto por Moncloa

A esta agenda de encuentros se han desmarcado formaciones como Podemos y el BNG. Ione Belarra, líder de Podemos, ha señalado que Sánchez "no va a poder ser parte de la solución" porque “el PSOE es parte del problema". El BNG, por su parte, ha considerado estas reuniones un "intento de blanqueo" por parte del PSOE frente a los casos de corrupción que afectan al partido.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su respaldo al presidente, aunque ha subrayado la necesidad de una "limpieza absoluta y radical" dentro del partido para impedir la repetición de episodios de corrupción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com