El alcalde de Alcorcón no va a dimitir tras perder el apoyo de C'S: "Hasta ahora hemos estado gobernando en minoría"

David Pérez, el alcalde de Alcorcón, ha asegurado que no va a dimitir después de que Ciudadanos le haya retirado su apoyo. "La verdad es que hasta ahora hemos estado gobernando con esa minoría", ha señalado.

Pérez ha señalado en una entrevista en Espejo Público que lo que no puede ser es que "la oposición esté intentando revertir la voluntad popular, los vecinos de Alcorcón han votado al Partido Popular y a mí". Considera que su plaza está muy deseada porque "Alcorcón se ha convertido en un centro de mucho interés para los inversores" y ha sido capaz "de generar confianza".

El alcalde ha apuntado que está sometido "a un acoso permanente". "Si tienen que irse a hace casi dos años a buscar unas frases desafortunadas, que yo mismo he reconocido que lo eran, para atacarme e intentar conseguir esta plaza, no puede ser", ha señalado.

Sobre las multas, asegura que el sólo ha puesto "seis o siete" a gente que le ha insultado. "Hay una ordenanza que dice que no se puede insultar a la gente y eso tiene una sanción", ha explicado. Considera además que "si se ponen esas multas no es porque alguien venga y te diga que no esta de acuerdo con los planteamientos, a lo mejor es porque viene y te dice que eres un 'hijo de puta'".