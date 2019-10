El abogado de Puigdemont, investigado por blanqueo, podrá seguir con su defensa

El abogado Gonzalo Boye ha señalado que su imputación por un delito de blanqueo de dinero procedente de la banda del narcotraficante Sito Miñanco, "no debería" tener que ver con ejercer la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica. En declaraciones a los periodistas tras prestar declaración como investigado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, ha destacado que la gente "puede disparar lo que quiera" contra él, pero "lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay".

Podrá viajar fuera de España

Boye, para el que la magistrada no ha adoptado ninguna medida cautelar pese a que el fiscal antidroga ha pedido comparecencias quincenales, ha considerado que su actual situación no parece tener relación con el hecho de ser abogado de Puigdemont. "Creo que no debería ser así y creo que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni de movimiento y en ese sentido estamos muy contentos también", ya que eso significa podrá seguir asistiendo en Bélgica al expresidente catalán. Según ha interpretado, el hecho de que el fiscal antidroga haya pedido solo comparecencias sin llevar aparejado la prohibición de salir de España , "era un poco contradictorio y la juez así lo entendió y decidió no adoptar ninguna medida cautelar".

Ha asegurado además que no tiene "nada que ver con el blanqueo de capitales" y ha precisado que aún así se seguirá con la investigación después de haberle clonado su teléfono móvil y su correo electrónico, durante las 15 horas que duró el registro que fue practicado en su domicilio y su despacho profesional. "Aclararemos cualquier extremo que quieran pero en realidad estamos muy tranquilos, lo estábamos y lo seguimos estando, ha comentado en plural mientras comparecía junto a su mujer, la también letrada y socia de su despacho, Isabel Elbal, que le ha asistido en su declaración.