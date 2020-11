El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunció este miércoles que España se encamina hacia una crisis económica “sin paliativos” con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que ha presentado el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. Así lo alertó desde la tribuna del Congreso, en la defensa de la enmienda a la totalidad que ha registrado el Partido Popular pidiendo la devolución de los PGE porque son, dijo, el “inicio de la austeridad, casi calcada a lo que pasó hace 10 años”, aludiendo a la pasada crisis económica y financiera.

Asimismo, el líder de los populares ha cargado durante contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha definido los Presupuestos Generales del Estado para 2021 como "presupuestos de país" al llevar "el sello de Bildu".

Por su parte, la ministra de Hacienda ha acusado a Casado de ser "moderado a tiempo parcial" y de haber optado por la moderación en la moción de censura presentada por VOX.

De este modo, Montero ha instado a Casado a buscar un "perfil propio" y desmarcarse de VOX ya que le esperan cuatro años por delante para poder aportar al país. Y es que la ministra ha afeado el cambio de "tono" del líder del PP frente al esgrimido en la moción de censura, en el que quiso "trasladar al conjunto de la ciudadanía que estaba haciendo un giro al centro derecha".

"La condición de moderado no se obtiene con los discursos", ha señalado, porque "esto es como el carné de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico". "No podemos confiar en esa cierta esperanza que se abría cuando intervino en la moción de VOX", ha añadido, porque "no sirve el discurso si no se corresponde con hechos".

Casado compara a Sánchez con Zapatero

Tras asegurar que el balance del Ejecutivo de Sánchez en este último año es de una "triple crisis", institucional, sanitaria y económica, Casado ha afirmado que a la enmienda del PP se ha unido la última semana "otra enmienda a la totalidad de la Airef, del Banco de España y de las instituciones comunitarias".

En este punto, ha echado en cara al Gobierno que no apoye esta tramitación presupuestaria para dar "un mensaje de reformismo" y lanzar un plan de "estabilidad y crecimiento". "Sin embargo, han preferido el clientelismo demagógico y el electoralismo a costa de nuestros nietos, que pagarán la deuda, y a costa de la UE", ha apostillado.

Casado, que ha asegurado que ésta es la tercera vez que el PSOE "deja una crisis brutal en España", ha comparado la gestión de Sánchez con la que hizo en su día el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que "incrementó en 35.000 millones de euros los hachazos a la política social".

Además, ha denunciado el "despilfarro" del Gobierno con "un 53% más de gasto en un momento en que les está rescatando Europa", "encubriendo partidas de enchufismo", "asesores y altos cargos", "publicidad y propagada". "En definitiva 777 eventuales a disposición de la maquinaria propagandística de la Moncloa", ha aseverado, al tiempo que ha criticado una vez más la subida de impuestos a la clase media cuando los países europeos están haciendo "justo lo contrario".

El líder del PP ha puesto el acento en la "responsabilidad" con la que hay que actuar con los fondos europeos que se van a recibir de Bruselas y ha avisado que hay que evitar que "no pasen de largo". "La UE, con el plan Marsall puso en práctica una agenda contra el comunismo no para patrotocinarlo y en este PGE hemos visto que el señor Iglesias alardea de que es un Presupuesto a la medida del comunismo y el populsimo que ellos representan", ha dicho.