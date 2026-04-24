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Dos testigos de la reunión con la presunta fontanera del PSOE admiten que Leire Díez intentaba buscar trapos sucios de la UCO

Ambos testigos fueron convocados por el abogado Jacobo Teijelo. Según fuentes presentes en la declaración, al menos uno de ellos ha reconocido que Leire Díez no se presentó como periodista.

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Leire Díez abandona sede judicial. EFE

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David Ávila
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El juez Arturo Zamarriego avanza en la investigación contra la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, y su socio el empresario Javier Pérez Dolset. El magistrado ha convocado a un exagente del CNI y otro testigo que estuvo presente en la reunión entre los presuntos fontaneros del PSOE, el abogado Jacobo Teijelo, y el empresario Alejandro Halym, imputado en una trama de Hidrocarburos y fugado de la justicia en Dubai.

Los testigos han admitido al juez que fueron a aquella reunión convocados por Teijelo (que a su vez es uno de los abogados de Santos Cerdán) y que más tarde llegaron Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En su declaración, según fuentes judiciales, los testigos han reconocido los audios que se han publicado de esa reunión, pero no recuerdan que Leire Díez se presentara como periodista, un argumento que la propia Díez sostiene para justificar esas reuniones como un "trabajo periodístico".

Lo que sí han dejado claro los testigos, según las mismas fuentes, es que Díez trataba de buscar trapos sucios sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un intento por desacreditarla, así como que ofrecía pactos en nombre de la fiscalía. Uno de los testigos tampoco recuerda que Díez se presentara como alguien del Partido Socialista.

En aquella reunión, Javier Pérez Dolset y Díez dijeron a Alejandro Hamlyn que querían a "Balas", en referencia al Coronel de la UCO Alejandro Balas. Los testigos han recordado esta referencia pero, en aquella reunión admiten que no tenían conocimiento de ningún agente que se llamara Balas.

Leire Díez también está imputada por presuntas extorsiones a fiscales

En esta misma investigación el juez también ahonda sobre las presuntas extorsiones que Leire Díez había ofrecido a varios fiscales. La presunta fontanera socialista se reunió con el fiscal Ignacio Stampa y con José Grinda para ofrecerles beneficios dentro del ministerio público a cambio de supuestas informaciones comprometedoras de la fiscalía Anticorrupción, que se encarga de algunos de los casos más mediáticos que afectan al Gobierno, como el 'Caso Koldo'.

Esas reuniones fueron denunciadas por los fiscales. Además, Leire Díez también está imputada en la Audiencia Nacional por el 'Caso SEPI', junto al supuesto socio de Santos Cerdán ej Servinabar, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Esta investigación se encuentra, por ahora, bajo secreto.

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