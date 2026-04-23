El Supremo avala la autenticidad de los audios de Koldo: la UCO descarta manipulaciones

La autenticidad de los audios de KoldoGarcía llevan siendo objeto de debate desde que fueron incautados. Ahora, vuelve a ponerse sobre la mesa en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. En la novena sesión, varios peritos de la Guardia Civil han ratificado que no hay indicios de manipulación en las grabaciones analizadas: los audios son reales. Sin embargo, el debate ha seguido abierto por las defensas, que han puesto en duda algunos aspectos técnicos del informe.

Durante más de una hora, Fiscalía, acusaciones y defensas han discutido sobre el alcance de la prueba pericial. La tensión en la sala ha sido evidente, con interrupciones constantes que han obligado incluso al tribunal a retirarse brevemente para deliberar. Finalmente, el presidente Andrés Martínez Arrieta ha decidido continuar con la prueba, aunque dejando fuera cualquier análisis del contenido de los audios.

La UCO descarta alteraciones en los archivos

Los especialistas de la UCO han sido contundentes. Según han explicado ante el tribunal, "no se han encontrado indicios" que apunten a manipulaciones, ediciones o alteraciones en los archivos de audio. Tampoco han encontrado evidencias de que las grabaciones se realizaran de forma remota desde el dispositivo, como sugerían algunas defensas.

Esta conclusión ya figuraba en el informe pericial, donde se señalaba que no existían elementos que cuestionaran la autenticidad de las grabaciones. En la sesión, los agentes han reforzado esa idea y han respondido a las dudas planteadas sobre el origen y tratamiento de las evidencias digitales.

Los metadatos y la cadena de custodia

Uno de los puntos clave del enfrentamiento entre peritos ha sido la fecha de los archivos. La defensa de Santos Cerdán ha apuntado a diferencias entre la fecha de grabación y la de modificación, lo que, a su juicio, podría comprometer la validez de las pruebas.

Los expertos de la Guardia Civil han explicado que esas variaciones se deben a una actualización fallida del sistema que alteró los metadatos, pero no el contenido de los audios. Es decir, los archivos pueden mostrar la misma fecha de modificación sin que eso implique que hayan sido editados.

Además, han rechazado las dudas sobre la cadena de custodia. Según han detallado, el volcado de la información se realizó directamente desde el dispositiv, descartando la posibilidad de que se hubieran incorporado archivos externos durante el proceso.

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