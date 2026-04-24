Abascal responde a Sánchez: "Nacionalidad y ciudadanía es exactamente lo mismo"

El debate sobre la denominada "prioridad nacional" ha escalado en las últimas horas con un nuevo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal. El concepto, incluido en acuerdos entre PP y Vox en comunidades como Extremadura y Aragón, ha sido objeto de interpretaciones opuestas sobre su impacto legal y social.

Desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de líderes europeos, Sánchez ha advertido de las consecuencias de este principio. "Cuando hablan de prioridad nacional estan hablando de crear ciudadanos de primera y segundaclase. Y cuando hablan de prioridad nacional están hablando de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad", ha afirmado.

El Gobierno advierte de riesgos

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que este planteamiento "abre la puerta" a discriminaciones que podrían extenderse más allá de la población migrante. Según ha señalado, el efecto de estas medidas no se limitaría a un solo colectivo, sino que podría afectar a otros ámbitos sociales.

"Estamos hablando de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que pasado mañana sin duda alguna va a afectar a otros muchos colectivos", ha sostenido. En este sentido, ha vinculado esta propuesta a lo que ha definido como un "proyecto de involución y de reacción".

Sánchez también ha cuestionado el resultado de las negociaciones entre Partido Popular y Vox, al considerar que "lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura o Aragón es este proyecto de involución". Asimismo, ha reiterado que el Ejecutivo responderá ante cualquier medida que vulnere el marco legal: "Actuará con la fuerza de la ley y por supuesto, con total contundencia".

La réplica de Vox

Las declaraciones del presidente han tenido respuesta inmediata por parte de Abascal. El líder de Vox ha rechazado esa interpretación y ha cuestionado el planteamiento del Gobierno.

"Es completamenete aterrador que el presidente del gobierno desconozca que los ciudadanos de un pais son sus nacionales. Nacionalidad y ciudadanía es exactamente lo mismo. Es decir que los ciudadanos son los españoles", ha señalado.

Con esta afirmación, Abascal ha defendido la idea de que el acceso a determinados derechos debe vincularse a la condición de nacional, en contraposición a la lectura que hace el Ejecutivo sobre el principio de igualdad.

La discusión sobre la "prioridad nacional" se produce en un momento en el que los acuerdos autonómicos y su posible traslado a otros niveles institucionales ocupan gran parte del foco.

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