El Gobierno se defiende ante la amenaza del Pentágono de suspender a España de la OTAN: "Absoluta tranquilidad"

La noticia saltaba al inicio de la cumbre europea de Chipre, justo en el momento que el presidente del gobierno llegaba a las instalaciones de Filoxenia, donde se celebra la cita. Pedro Sánchez no ha dudado en responder a Trump. Ha salido a defender la posición de España y ha querido restarle importancia al supuesto correo electrónico.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha respondido Sánchez a los periodistas.

El origen de todo es una exclusiva de la agencia Reuters, en la que asegura que altos funcionarios del Pentágono están circulando un email en el que le presentan al presidente "las diferentes opciones que tiene Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no cumplen con sus obligaciones". Entre esas opciones, se destaca la posibilidad de "suspender" a España de la Alianza o revisar la postura americana sobre la reclamación del Reino Unidos de las Islas Malvinas.

La Casa Blanca no perdona que el gobierno español no ha permitido el uso de las bases militares de EEUU en nuestro territorio, ni tampoco que los aviones de combate que participan en la operación en Irán atraviesen el espacio aéreo español. Con un gesto como este, estarían buscando "enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN" de que no apoyar a EEUU en sus batallas, tiene un precio.

El supuesto email dejaría por escrito que "la opción de suspender a España de la alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo".

La OTAN confirma que no se puede echar a un aliado

Fuentes de la OTAN confirman a Antena 3 Noticias que no hay mecanismos legales ni para suspender, ni para expulsar a un país aliado. Nos aseguran que "el Tratado Fundacional de la OTAN no contempla ninguna disposición para la suspensión de la membresía, ni la expulsión".

La única manera de salirse de la Alianza pasaría por activar el artículo 13 del Tratado de Washington, en el que un estado puede decidir salirse de manera voluntaria. Algo que nunca ha ocurrido.

Trump no olvida la cumbre de La Haya

Los continuos ataques de Trump contra España comenzaron en la cumbre del pasado verano en La Haya. El presidente americano no olvida que España fue el único país que se negó a cumplir con el nuevo objetivo de gasto en Defensa del 5% del PIB.

Moncloa mantiene que podrá cubrir las capacidades militares que nos pide la Alianza, solo con el 2.1% del PIB. Unas cifras que no comparten ni Washington, ni el propio secretario general, Mark Rutte.

Sánchez desde Chipre mantiene su hoja de ruta. Insiste en que "no hay ningún debate abierto, nosotros cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad".

Sánchez despeja el balón una vez más, pero este nuevo ataque americano deja claro que la Administración Trump buscará cualquier fórmula para castigar y abroncar a España públicamente. Será muy difícil reconducir esta relación, viendo al punto de enfrentamiento que hemos llegado.

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