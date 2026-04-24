Los obispos españoles rechazan la "prioridad nacional" en favor de una "prioridad evangélica"

Los obispos españoles se han sumado este viernes al creciente debate político sobre la llamada "prioridad nacional", una propuesta que en las últimas semanas ha ganado protagonismo en el discurso público. La Conferencia Episcopal ha fijado una posición clara al respecto, marcando distancias con este concepto y defendiendo lo que denomina una "prioridad evangélica".

El secretario general y portavoz de los obispos, Francisco César García Magán, ha subrayado que la Iglesia no puede respaldar planteamientos que impliquen excluir o relegar a personas por su origen. En su intervención, ha insistido en que el enfoque cristiano pone en el centro la dignidad humana y la atención a los más vulnerables, especialmente en el caso de los migrantes.

La "prioridad nacional"

La "prioridad nacional", defendida por sectores políticos como Vox, plantea que los ciudadanos españoles deben tener preferencia en el acceso a recursos públicos, ayudas sociales y empleo frente a los extranjeros. Esta idea ha generado un intenso debate, tanto en el ámbito político como en el social, al confrontar modelos distintos de entender la convivencia y la solidaridad.

Desde la Iglesia, la respuesta ha sido contundente. Los obispos han rechazado este enfoque al considerar que entra en conflicto con los principios básicos del Evangelio, que promueven la acogida y la igualdad de trato. Además, han criticado las declaraciones recientes que acusan a la institución eclesial de beneficiarse de la inmigración, calificándolas de "injurias".

Con esta intervención, la Iglesia española entra de lleno en una discusión clave en la agenda pública, posicionándose en defensa de un modelo basado en la universalidad de los derechos, frente a planteamientos que priorizan la nacionalidad. El choque de visiones refleja una tensión de fondo sobre el rumbo de las políticas sociales y migratorias en España.

Sánchez arremete contra "prioridad nacional" y Abascal le responde

Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la "prioridad nacional" viola la Constitución. "Cuando hablan de prioridad nacional están hablando de querer ciudadanos de primera y de segunda clase, hablan de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad", ha reconocido el presidente del Gobierno este viernes.

Unas declaraciones que han sido contestadas poco después por Santiago Abascal, quien ha calificado como "aterrador" que el presidente del Gobierno "desconozca" que los ciudadanos de un país sean sus nacionales. "Nacional y ciudadanía es exactamente lo mismo, es decir, que los ciudadanos, son los españoles", ha sentenciado el líder de VOX.

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