Dos tercios del Comité Federal del PSOE podrían estar a favor de la abstención

El PSOE avanza hacia la abstención. Cada vez son más quienes lo piden abiertamente, como es el caso del antiguo secretario de Organización, José Blanco, quien defiende la abstención del partido: “Debemos abstenernos por respeto a los ciudadanos”.

La mayoría de los que defienden el 'no' ya asumen que se acatará lo que diga el Comité Federal. El anterior portavoz en el Senado,Óscar López, reconoce que el sistema de partidos español hace que donde se fija la posición es en los grupos políticos. No lo descartan incluso los más afines a Pedro Sánchez. En Espejo Público, la número dos de la candidatura de Madrid,Margarita Robles concede: “Tengo que votar no, salvo que el comité dé razones lógicas y fundadas”.

Quienes se resisten son los socialistas catalanes. Su líder, Miquel Iceta, se reunía ayer con el presidente de la gestora, Javier Fernández, pero no hubo acercamiento, se mantienen en el no a Rajoy. A pesar de que ya han sido advertidos de que tienen que acatar la decisión.

En Andalucía, Susana Díaz no responde a la pregunta sobre la abstención, pero en el parlamento dice esto: “Necesitamos que se resuelva rápido la gobernabilidad, más allá de como se haga o deba hacerse”.

Los socialistas tienen cuatro días para decidir cómo llevar a cabo esa hipotética abstención: en bloque o con sólo 11 diputados.

Y mientras, el malestar de algunos militantes aumenta. En la sede del PSOE de Torrent (Valencia), ha aparecido un retrato de Felipe González colgado boca abajo.