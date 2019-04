Domènech, critica el auto de Llarena: "Aquí no hay justicia, tan solo hay un objetivo que es apartar dirigentes políticos de la vida pública"

EN SU TURNO DE PALABRA EN EL PARLAMENT

Xavier Domènech ha calificado el momento actual como "terrible, absolutamente terrible". El líder de los 'comunes' ha criticado el auto del juez Llarena porque "juzga voluntades, juzga ideas, no juzga hechos". Domènech no cree que "nadie o en todo caso muy pocos vivan este momento sin dolor, no creo que nadie o en todo caso muy pocos piensen que esto es una solución absolutamente ajena al problema, que no agravia y no abre más heridas".