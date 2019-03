Dolores de Cospedal: "Decidimos todos los españoles"

Tras un año de gobierno del PP, el partido del Gobierno y el principal de la oposición hacen balance sobre estos 12 meses marcados por los recortes y la crisis económica.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, opina que "lo que no se puede hacer en un encuentro de un partido que tiene la E de español es decir que hay que reformar la Constitución porque el partido tenga un problema". La también presidenta de Castilla-La Mancha y del PP de la Comunidad ha hecho estas declaraciones en la inauguración del IX Congreso de Nuevas Generaciones autonómico, en alusión a las palabras del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Consejo Territorial de su partido, donde el pasado sábado pidió reformar la Constitución "en profundidad".

Según Dolores de Cospedal, los socialistas pretenden modificar la Carta Magna "porque el Partido Socialista no tiene un discurso económico, porque el Partido Socialista no tiene un discurso social, porque el Partido Socialista no tiene un discurso político, porque el Partido Socialista no tiene un discurso de país y porque el Partido Socialista no tiene un discurso para España, pero ése no puede ser el motivo para reformar la Constitución".

En este sentido, ha señalado que los socialistas "no se aclaran" sobre si quieren o no primarias y ha pedido al PSOE que explique qué pretende hacer "para ofrecer un futuro mejor a los ciudadanos, porque con el pasado y presente que dejaron, con la región más endeudada y con más déficit de España, ya lo saben".

También ha acusado a los socialistas de romper los consensos políticos y ha asegurado que el PP siempre va a garantizar los valores constitucionales "y desde luego la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas". En este sentido, ha asegurado que el PP "va a defender" el actual modelo de Estado y, ante posibles consultas independentistas, ha afirmado sobre el futuro de España: "Decidimos todos los españoles".

Óscar López no aprueba los recortes y desea modificar la Constitución

Por su parte, desde el PSOE se asegura que los recortes han marcado el primer año del gobierno de Mariano Rajoy. Unos recortes que, según el secretario de Organización de los socialistas, Óscar López, han ido dirigidos sobre todo contra el Estado de Bienestar. Para él, este año "ha sido la mayor estafa democrática que ha vivido este país en 30 años, el mayor recorte, el mayor retroceso y la mayor mentira, que hemos vivido en este país desde que hay democracia, y esa estafa se llama Rajoy".

Ante las juventudes de su partido, López ha advertido de que si el PSOE gobierna prohibirá por ley la privatización de la sanidad. Y ha insistido en que hay que reformar la Constitución para adaptarla a los cambios que ha vivido España.

En su discurso, el secretario de Organización también ha señalado que el PSOE defenderá la educación pública, ha criticado la "contrarreforma" que está liderando el PP en este asunto y ha comentado que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "se parece a un toro en que los dos sólo ven en blanco y negro". López ha añadido que, en su opinión, lo que pretende el ministro es "poner el capote de la lengua" y alimentar una polémica con el modelo lingüístico "para ocultar la política de recortes y retroceso".

El secretario de Organización ha añadido que si el PP se empeña en revisar cosas que se acordaron hace treinta años, el PSOE también se replanteará el acuerdo con la Santa Sede. López ha reconocido que el Partido Socialista ha cometido errores pero también ha dicho estar orgulloso de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que han conseguido "levantar el edificio" del Estado del bienestar que, ahora, "la derecha está demoliendo".