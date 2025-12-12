Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, en plena crisis por las denuncias de acoso dentro del partido

Este viernes, la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión. Su salida se produce en un contexto de creciente tensión dentro del PSOE por varias denuncias de acoso sexual que involucran a dirigentes del partido, entre ellas la del ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

La dirigente socialista lo ha comunicado en la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada esta tarde en Santiago de Compostela. Según fuentes de la dirección del PSdeG, mostró su malestar porque no se la hubiera consultado antes de emitir el primer comunicado oficial del partido sobre las denuncias contra Tomé.

Durante esa reunión, Fraga ha anunciado su dimisión, después de que el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, compareciera para explicar la gestión de los últimos acontecimientos en las 54 horas previas. En ese mismo encuentro, este también ha explicado que en octubre supo, a través de una tercera persona, de una acusación de acoso contra Tomé, sobre la cual le preguntó directamente, y él negó los hechos.

Sin embargo, el jueves, la Comisión de Igualdad del PSdeG, encabezada por Fraga y con la participación de la secretaria de Organización, Lara Méndez, se había reunido para analizar el caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban mayores garantías internas frente a conductas machistas.

Mientras tanto, las responsables de Igualdad del PSOE continúan reunidas para analizar la gestión de estos casos y definir los próximos pasos de la organización. Fraga, sin embargo, no acudió al encuentro, según fuentes socialistas.

Por otra parte, la dirección federal, que reconocieron no haber "estado a la altura" con las denunciantes, ahora trata de marcar posición ante otros casos. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha pronunciado sobre las denuncias de acoso contra Francisco Salazar y ha subrayado que su comportamiento constituye una falta "muy grave", además de anunciar la apertura de expediente a Javier Izquierdo.

Otros casos

Y este viernes también, el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha trasladado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos. El partido ha confirmado que la dimisión del regidor se produce tras la publicación de informaciones sobre "las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa".

A esta serie de casos se suma el que afecta al número dos de los socialistas valencianos, Toni González, alcalde de Almussafes. El PSOE ha abierto una investigación interna tras recibir dos denuncias por acoso sexual y laboral contra él, según confirman a 'EFE' fuentes de la dirección del partido.

Los hechos, que se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes, fueron comunicados tanto a través del canal antiacoso del PSOE como del Departamento de Cumplimiento de Normativa, de acuerdo con la información adelantada por elDiario.es.

