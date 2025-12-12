Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez dé explicaciones sobre "la corrupción sistémica" del Gobierno

Feijóo necesita mayoría absoluta para convocar un pleno urgente en el Congreso y que Sánchez comparezca.

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-FeijóoEFE

Neila Gallego
Publicado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se convoque un pleno urgente en el Congreso para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la "corrupción sistémica" de su Ejecutivo. "Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción", ha escrito en X.

Feijóo asegura que es "inconcebible" que Sánchez "pretenda desaparecer" del Congreso hasta febrero. Por ello ha solicitado la celebración de pleno extraordinario y urgente la semana que viene. "Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", ha concluido.

Según el artículo 73 del Reglamento del Congreso, las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. En este caso, Feijóo necesitaría mayoría absoluta para convocarlo.

La petición tiene lugar en un momento complicado para el PSOE por las diferentes denuncias de acoso sexual contra diferentes cargos del partido, entre ellos el exasesor de Moncloa, Paco Salazar. El partido y el propio Sánchez han reconocido la falta de diligencia y han asegurado que en breve estaría listo el informe con las conclusiones de la investigación abierta.

Junts pide a ERC un frente común

Por otro lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido a ERC hacer un frente común ante el Gobierno y forzar concesiones ante su debilidad. "Realmente están débiles y están divididos. Nosotros debemos convertirlo en nuestra fortaleza", ha dicho.

"Ahora tenemos una muy buena oportunidad y, por tanto, nosotros lo que proponemos es que, en vez de ser 7 diputados los que nos plantamos ante el Gobierno español, seamos 14 y le forcemos a hacer concesiones", ha dicho.

También se ha referido al apunte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que pidió a Junts que deje de hacer daño a Cataluña. "Si la energía y la fuerza que algunos gastan en insultarnos o en atacarnos la concentraran y la dedicaran a exigir a los partidos españoles y al gobierno español lo nuestro, seguramente muchas cosas cambiarían", ha indicado.

