Urdangarin publica ahora sus memorias: "Durante muchos años mi vida fue contada por otros"

La editorial ha compartido un fragmento del libro en el que Urdangarin ahora quiere utilizar su propia voz para contar su historia después de haber sido relatada por jueces, tertulianos y periodistas.

I&ntilde;aki Urdangarin a la salida del Centro Hogar Don Orione.

Iñaki Urdangarin a la salida del Centro Hogar Don Orione.Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

Las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' (Grijalbo) llegarán a las librerías el próximo 12 de febrero de 2026.

Así lo ha comunicado el pasado jueves Penguin Random House Grupo Editorial, editorial bajo la que se encuentra Grijalbo, que ha señalado en un comunicado que se trata de "un relato íntimo y sincero en el que el exdeportista repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática".

"Los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión", añaden.

La editorial ha decidido publicar un corto fragmento del libro en el que Urdangarin explica que su historia ha sido relatada por periodistas, jueces y tertulianos y que ahora quiere utilizar su propia voz.

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido (las cumbres, pero también los valles) y compartirlo con honestidad", relatan sus memorias.

El rey emérito lo considera un ingenuo

El rey emérito Juan Carlos I calificó en sus memorias de "ingenuo" al que fue su yerno, el exbalonmanista del F.C. Barcelona, Iñaki Urdangarin, tras ser condenado por el 'caso Nóos' por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y delitos contra la Hacienda Pública.

El entonces yerno de Juan Carlos I, Urdangarin fue condenado por el 'caso Nóos' a cinco años y diez meses de cárcel. Urdangarin permaneció en prisión desde junio de 2018 hasta el 3 de marzo de 2022, cuando alcanzó la libertad condicional. El Instituto Nóos se trataba una fundación sin ánimo de lucro que el deportista presidía.

El socio del exdeportista, Diego Torres, también ingresó en prisión en ese mismo año, aunque en el año 2020 obtuvo un régimen de semilibertad, y actualmente se encuentra en libertad condicional.

"Por ingenuidad, y seguramente por irreflexión, Iñaki, que confiaba en él, firmaba sin pestañear todos los papeles que su socio le pedía", cargaba así el rey emérito contra Urdangarin en sus memorias.

