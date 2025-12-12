Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez descarta la remodelación del Gobierno que le pide Yolanda Díaz

Desde Moncloa señalan no se lo plantean porque, recuerdan, en el actual Gobierno "no hay nadie vinculado con casos de corrupción".

Pedro Sánchez, tras las últimas informaciones de Ábalos

Sánchez descarta la remodelación del Gobierno | Europa Press

Neila Gallego
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta remodelar el Ejecutivo después de que la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lo exigiera. Fuentes de Moncloa transmiten "calma" y "tranquilidad" para seguir trabajando. Además, han restado importancia a las palabras de Yolanda Díaz.

"No nos lo planteamos", señalan en Moncloa. El Gobierno ha reconocido el derecho de Díaz a opinar sobre la necesidad de una remodelación profunda, pero no lo comparten. Y es que entre los planes de Sánchez "no está una remodelación" porque, recuerdan, en el actual Gobierno "no hay nadie vinculado con casos de corrupción". "Es su opinión y hay que respetarla pero la prerrogativa del cambio de Gobierno es del presidente", añaden las fuentes.

"Le restamos importancia a las palabras de la vicepresidenta segunda", señalan. A Moncloa no le ha sentado bien que Díaz haga la petición en medio de un "debate sucio sobre la corrupción". Y añaden que harán cambios puntuales por las elecciones autonómicas, pues la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es la candidata del PSOE en Aragón y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la candidata en Andalucía.

"Cambio profundo" en el Gobierno

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha pedido un "cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno" y que tiene que ser "reformulado de manera radical". Díaz ha dicho que el Ejecutivo no puede continuar así, que hay que tomar medidas "inmediatas" y "severas" y que así se lo ha trasladado estos días a Sánchez.

Se trata de unas medidas que deben ser consensuadas, según ha dicho, en el Congreso de los Diputados, también con el Partido Popular, para "evitar y prevenir" la corrupción política sea del partido que sea. Díaz ha defendido la necesidad de hacer un "cambio profundo en el equipo de Gobierno", toda vez que entiende que "así no se puede continuar" porque lo que está pasando "es muy grave".

"Es insoportable lo que estamos viviendo: es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el hastío... no se puede más", ha añadido.

