Page asegura que si alguien mete la mano en la caja en Castilla-La Mancha no dirá nunca "que no le conocía"

Page lamenta que la política "se ha convertido en un basurero con el dinero de todos".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garc&iacute;a-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-PageEFE

Neila Gallego
Publicado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presumido de que en Castilla-La Mancha llevan "muchos años sin que una persona" de su entorno, "se haya visto en la situación de pisar un juzgado". Sin embargo, ha asegurado que si llega a ocurrir mientras sea presidenta será "intransigente con el que meta la mano" y si ocurre no dirá "nunca que no le conocía".

Page lamenta que la política "se ha convertido en un basurero con el dinero de todos", mientras que en Castilla-La Mancha "tratamos de hacer las cosas limpiamente. En esta línea, afirma que quienes intentan lo contrario, "los mandamos a la basura y, si es posible, a la cárcel".

"Aquí no practicamos la política de mirar hacia otro lado y de a este señor no lo conocía de nada: nos esforzamos en ver si alguien ha hecho alguna trampa", ha afirmado. "Todos los españoles nos sentimos robados cuando alguien roba lo que es de todos, pero en la inmensa mayoría de la política hay mucha gente decente, de todos los partidos", ha defendido.

"Se ha perdido el control"

El presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que "se ha perdido el control de la situación". Page ha advertido de que estas situaciones "afectan a todo el mundo" en el PSOE y ha reprochado que haya "quien no lo quiera ver" e incluso ha considerado que "la peor estrategia que se puede tener es esconder la cabeza debajo del ala o hacer como que pasaba por allí", pues a su juicio esta actitud no conduce a nada más que "a cabrear todavía más a la opinión pública".

Con todo, ha augurado que "no van a parar" de salir nuevas noticias sobre estas presuntas irregularidades, porque "hay demasiada espiral en crecimiento, hay muchas redes tendidas". "Cuando uno da con un gamberro, con un sinvergüenza, puedes soñar, como en términos médicos, con una ligera amputación de una uña, pero cuando lo que te encuentras es a un grupo muy numeroso que trabaja o en red o en todo caso se han solapado, uno piensa que de verdad en qué estaría pensando el que los ha ido nombrando", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que cualquier persona, esté o no en política, "tiene que tener un perímetro moral, una definición moral". Opina que "la amoralidad de este grupo que cada día que pasa es un poco más extenso" porque sus instintos son primarios, más allá de sus orígenes políticos", no les define como socialistas.

Page reconoce que lo que está ocurriendo "es muy grave", pero ha añadido que sobre todo lo es "el no saber este precipicio dónde va a acabar".

