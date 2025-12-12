Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

Aragón celebrará elecciones anticipadas después de que haya fracasado el último intento de pacto entre el presidente autonómico, Jorge Azcón, y Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2026. La decisión se ha tomado después de una reunión entre ambas partes, confirmada por el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.

El hecho de que las conversaciones no hayan logrado desbloquear las diferencias entre los líderes, ha conducido directamente al adelanto electoral, ya que sin el apoyo de Vox, el Ejecutivo aragonés no cuenta con los respaldos suficientes para aprobar las cuentas. Salvo cambios de última hora, la cita con las urnas se situaría previsiblemente el 8 de febrero.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha ofrecido una rueda de prensa este viernes donde ha confirmado el fracaso del acuerdo y la ruptura en las negociaciones. Ha señalado directamente a Vox, porque la postura del partido, en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha ofrecido una rueda de prensa este viernes donde ha confirmado el fracaso del acuerdo y la ruptura en las negociaciones. Ha señalado directamente a Vox, porque la postura del partido, en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

Tras semanas de rondas de contactos para poder sacar adelante los nuevos presupuestos autonómicos, la negativa por parte de los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes ha llevado a que se convoquen elecciones anticipadas. Ahora, un próximo Consejo de Gobierno, previsiblemente el próximo lunes, aprobará el decreto de disolución de las Cortes, con lo que según lo que establece la ley electoral los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero.

No obstante, en su comparecencia ante los medios, Bermúdez de Castro no ha querido confirmar la fecha, apuntando hacia lo que pueda decir Azcón en los próximos días, pero ese es el escenario sobre el que trabaja el equipo del presidente, según fuentes de su entorno consultadas por EFE.

Cruce de acusaciones

Tanto Vox como el PP de Azcón se señalan mutuamente como culpables de no haber logrado un acuerdo como el que sí han conseguido en la Comunidad Valenciana, tal y como ha recalcado Nolasco en varias ocasiones. El líder de Vox en Aragón ha acusado al PP de Azcón de ser un "calco del socialismo caprichoso de María Guardiola", presidenta de Extremadura, que ha convocado elecciones en diciembre al no haber llegado a un acuerdo presupuestario con Vox, en lugar de fijarse en el nuevo presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

El líder de Vox en Aragón asegura que el PP tiene un puro interés "partidista" al convocar elecciones anticipadas con el fin de mejorar la aritmética parlamentaria y reducir al mínimo al PSOE, y va a gastar en ellas cuatro millones de euros.

Nolasco ha lamentado que Azcón haya cambiado en dos o tres semanas de opinión y haya pasado de asegurar que "Aragón vivía un buen momento" y no era el momento de convocar comicios a decir este jueves que las elecciones serían "buenas", aunque se ha mostrado "abierto" a continuar la negociación presupuestaria para evitar las elecciones. Sin embargo, esto es algo a lo que ha dado carpetazo el consejero al asegurar que "no va a haber más reuniones" y hacer suyas las palabra de Azcón de que "si no hay presupuestos, habrá elecciones".

Bermúdez de Castro ha reconocido negociaciones previas sobre el presupuesto entre PP y Vox en la comunidad y también en Madrid, pero ha dicho que algunas de las medidas que propone la formación de Santiago Abascal son "ilegales", "ocurrencias" que no son competencia de la comunidad o vienen con una "posición maximalista e inamovible", según ha apuntado.

