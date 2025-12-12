La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

Los Reyes Felipe VI y Letizia han difundido este viernes, 12 de diciembre, su felicitación oficial de Navidad junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como es habitual, la Casa Real ha elegido una fotografía inédita para acompañar el mensaje, correspondiente a 2025, tomada el pasado mes de noviembre en la localidad asturiana de Valdesoto.

La imagen fue realizada durante la visita de la familia real con motivo de la entrega del Premio Pueblo Ejemplar. En la fotografía, el rey Felipe aparece de pie junto a la infanta Sofía, a la que rodea por la cintura, mientras que la reina Letizia y la princesa Leonor posan sentadas delante de ellos. Todos aparecen con una actitud cercana y distendida.

Según explican desde la Casa Real, la elección de esta instantánea pretende rendir homenaje "a los municipios más pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales". La postal incluye el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026. Con todo nuestro afecto y los mejores deseos", junto a la firma de los cuatro miembros de la familia y el escudo con el lema "Servicio, compromiso y deber".

La felicitación de los reyes eméritos

Por su parte, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía también han compartido ya su felicitación navideña. En esta ocasión, han optado por una imagen distinta: una fotografía de los cinco perros de la reina Sofía delante de un árbol de Navidad, tomada en su residencia del Palacio de la Zarzuela.

El mensaje que acompaña la imagen es "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", con el año 2026 escrito a mano y las firmas de ambos, en una postal que han difundido de manera conjunta pese a que actualmente llevan vidas separadas.

La postal navideña elegida por el rey Juan Carlos y la Reina Sofía | Casa de S.M. el Rey

Una tradición con historia

Este año, la publicación del christmas se ha adelantado unos días respecto a 2024, cuando se difundió el 16 de diciembre. En aquella ocasión, la imagen elegida mostraba a los cuatro miembros de la familia real durante el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey, con un especial protagonismo de Leonor y Sofía. Además, la felicitación del año pasado incluyó un homenaje a las víctimas de la DANA.

El primer christmas de Felipe y Letizia se remonta a 2004, el año de su boda, cuando todavía ostentaban el título de príncipes. Desde entonces, las postales navideñas de la Casa Real han ido reflejando el paso del tiempo y la evolución tanto de los reyes como de sus hijas.

