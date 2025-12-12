Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

DANA

El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no le avisó de un fallecido en Utiel

Una de las acusaciones pide un careo entre Salomé Pradas y Jose Manuel Cuenca. La jueza y el fiscal se oponen a su imputación.

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca

El exjefe de gabinete de Mazón asegura que los whatsapp están descontextualizados | EFE

Publicidad

Rosa Rodríguez
Publicado:

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, ha comparecido este viernes por segunda vez como testigo ante la titular del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la DANA en la que murieron 230 víctimas. Cuenca ha negado que fuesen instrucciones de Mazón los mensajes a través de la aplicación WhatsApp que envió a Salomé Pradas en aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

La semana pasada, Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, entregó al juzgado los wasaps que intercambió con Cuenca en aquella jornada. De ellos se pueden leer conversaciones entre ambos sobre las decisiones ante la situación.

Del archivo remitido por Pradas a la jueza, se desprende que ella alertó a Cuenca a las 14.25 horas del día 29 de octubre: "La cosa se complica". Más tarde, a las 16.28 horas le cuenta: "Nos informan de un fallecido en Utiel". Algo que Cuenca omitió en su primera declaración.

En el chat que mantuvieron durante varias horas se habla, por ejemplo, de confinamiento de población. Al respecto, el exjefe de gabinete de Mazón, a las 19:53 horas le respondió a Pradas: "De confinar nada, por favor. Calma". Además, poco después, a las 20:25 horas le remarcó a Pradas que se "quitase eso de la cabeza". Preguntado por estos mensajes, Cuenca ha aseverado que no dio instrucciones a la entonces consellera ni comunicó nada al respecto a Mazón. Según ha señalado, él no tenía capacidad para dar órdenes y "hay que contextualizar" esos mensajes.

En este sentido, la magistrada le ha requerido que aporte él, por su parte, el extracto de sus diálogos con Pradas a lo que Cuenca ha contestado que no podía porque no conserva copia de su antiguo teléfono.

Asimismo, tal como indican fuentes presentes en la sala, Cuenca ha asegurado que se ratifica en su primera declaración como testigo.

Piden su imputación y la jueza lo rechaza

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, varias acusaciones han solicitado la suspensión de su declaración y su imputación pero tanto el fiscal como la jueza se han opuesto. La magistrada y el Ministerio Público han rechazado esta posibilidad al considerar que Cuenca no tenía competencias en la emergencia.

No responde a la prensa

Minutos antes de las 9.30 horas, José Manuel Cuenca ha llegado a los juzgado de Catarroja. Le esperaba una multitud de medios de comunicación. El exjefe de gabinete de Carlos Mazón no ha respondido a las preguntas de los periodistas. Se ha limitado a decir: "No voy a hacer declaraciones".

Por otra parte, quien sí ha atendido a los medios de comunicación ha sido el abogado de la acusación de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, quien ha señalado que en el relato de Cuenca "ha habido contradicciones". Además, ha destacado que "no ha dado su consentimiento a revisar sus wasaps" y "se va a preguntar a la Generalitat Valenciana si se puede revisar el terminal que Cuenca ha depositado en la Generalitat".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La UCO requiere documentación sobre la trama de Leire Díez a Correos, Hacienda y Transición Ecológica

Leire Díez

Publicidad

España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Page asegura que si alguien mete la mano en la caja en Castilla-La Mancha no dirá nunca "que no le conocía"

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca

El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no le avisó de un fallecido en Utiel

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

Salomé Pradas junto a Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo
PP

Citan a Feijóo como testigo por la gestión de la DANA y requieren que entregue mensajes con Mazón

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto
Casa Real

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Gobierno

Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta"

Díaz considera necesario que el presidente lleve a cabo un "cambio profundo en el Gobierno".

Imagen de archivo del barómetro del CIS de diciembre 2020, sobre la estimación de voto para las elecciones generales.
Elecciones Generales

El CIS mantiene al PSOE en cabeza con 9 puntos sobre el PP tras el estallido del caso Salazar

El barómetro de diciembre, realizado entre el 1 y el 5, confirma el retroceso de Vox, el leve avance de Sumar y el ascenso de SALF, mientras se estrecha el peso conjunto de los bloques.

Receba Torró

El PSOE impedirá a Paco Salazar volver al partido, apoyará a sus víctimas y abre expediente a Javier Izquierdo

José Luis Ábalos

Ábalos ofreció un puesto en su gabinete a la hija de Carmen Pano: "El chulo putas. Todo el día baboseándote"

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo

Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez dé explicaciones sobre "la corrupción sistémica" del Gobierno

Publicidad