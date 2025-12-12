El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no le avisó de un fallecido en Utiel

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, ha comparecido este viernes por segunda vez como testigo ante la titular del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la DANA en la que murieron 230 víctimas. Cuenca ha negado que fuesen instrucciones de Mazón los mensajes a través de la aplicación WhatsApp que envió a Salomé Pradas en aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

La semana pasada, Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, entregó al juzgado los wasaps que intercambió con Cuenca en aquella jornada. De ellos se pueden leer conversaciones entre ambos sobre las decisiones ante la situación.

Del archivo remitido por Pradas a la jueza, se desprende que ella alertó a Cuenca a las 14.25 horas del día 29 de octubre: "La cosa se complica". Más tarde, a las 16.28 horas le cuenta: "Nos informan de un fallecido en Utiel". Algo que Cuenca omitió en su primera declaración.

En el chat que mantuvieron durante varias horas se habla, por ejemplo, de confinamiento de población. Al respecto, el exjefe de gabinete de Mazón, a las 19:53 horas le respondió a Pradas: "De confinar nada, por favor. Calma". Además, poco después, a las 20:25 horas le remarcó a Pradas que se "quitase eso de la cabeza". Preguntado por estos mensajes, Cuenca ha aseverado que no dio instrucciones a la entonces consellera ni comunicó nada al respecto a Mazón. Según ha señalado, él no tenía capacidad para dar órdenes y "hay que contextualizar" esos mensajes.

En este sentido, la magistrada le ha requerido que aporte él, por su parte, el extracto de sus diálogos con Pradas a lo que Cuenca ha contestado que no podía porque no conserva copia de su antiguo teléfono.

Asimismo, tal como indican fuentes presentes en la sala, Cuenca ha asegurado que se ratifica en su primera declaración como testigo.

Piden su imputación y la jueza lo rechaza

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, varias acusaciones han solicitado la suspensión de su declaración y su imputación pero tanto el fiscal como la jueza se han opuesto. La magistrada y el Ministerio Público han rechazado esta posibilidad al considerar que Cuenca no tenía competencias en la emergencia.

No responde a la prensa

Minutos antes de las 9.30 horas, José Manuel Cuenca ha llegado a los juzgado de Catarroja. Le esperaba una multitud de medios de comunicación. El exjefe de gabinete de Carlos Mazón no ha respondido a las preguntas de los periodistas. Se ha limitado a decir: "No voy a hacer declaraciones".

Por otra parte, quien sí ha atendido a los medios de comunicación ha sido el abogado de la acusación de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, quien ha señalado que en el relato de Cuenca "ha habido contradicciones". Además, ha destacado que "no ha dado su consentimiento a revisar sus wasaps" y "se va a preguntar a la Generalitat Valenciana si se puede revisar el terminal que Cuenca ha depositado en la Generalitat".

