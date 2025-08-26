Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Senado

Robles 'responde' al PP y defiende la actuación de las Fuerzas en los incendios con 50 minutos de vídeos, en directo: "Mientras ustedes se cansaban..."

La ministra de Defensa proyectó casi una hora de imágenes y vídeos de la UME actuando contra los incendios en respuesta a las 'quejas' del PP.

Publicidad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en el Senado para 'responder' a la exigencia del PP -pidió su comparecencia- y así dar cuentas del despliegue del Gobierno en la oleada de incendios que están arrasando y afectando seriamente a varias regiones de España.

La socialista comenzó su intervención recordando "con cariño a las víctimas de los incendios", a la vez que a todos aquellos "hombres y mujeres de las fuerzas armadas que han resultado heridos durante estos días" y mandando un mensaje a los dos miembros del Ejército de Tierra que han sufrido un accidente de tráfico en Ourense cuando iban a dar apoyo logístico ante los incendios.

50 minutos de vídeos de la UME

Poco después y durante más de 50 minutos, Robles mostró en un proyector imágenes y vídeos en formato tuit (retuiteados por el Ministerio de Defensa) de los equipos de la UME trabajando en las zonas afectadas por los incendios: "Una imagen vale más que cien palabras", dijo antes Robles para así 'apuntarse' un tanto y recalcar la actuación de los diferentes equipos de apoyo y ayuda para la extinción de los fuegos. "Es, tras la DANA, el mayor despliegue que hemos hecho", se escucha a un miembro de la UME durante uno de los vídeos.

"Mientras ustedes se cansaban viendo 50 minutos de vídeos..."

"Esto pone de relieve las actuaciones de la UME, Ejércitos de Aire, Tierra, Espacio, y tanto las horas y lugares en las que sucedía en cada momento", dijo la ministra tras 50 minutos en completo silencio para lanzar una reflexión muy directa hacia los allí presentes, muchos del PP: "Algunos de ustedes se habrá cansado viendo los vídeos, pero mientras tanto están operando a un militar que se debate entre la vida y la muerte, y son cientos y cientos de militares los que están ayudando a extinguir el fuego poniendo en juego sus propias vidas. Con esto pretendíamos visualizar el trabajo de nuestros militares", explicó.

Casi una hora después del comienzo de la comparecencia, Margarita Robles realizó una cronología de todos y cada uno de los incendios del verano, el lugar donde fueron decretados, cuándo se extinguieron y la manera en la que se actuó por parte de las organizaciones competentes, además del número de efectivos que participaron en estos.

"Una ola de incendios imprevisibles y difícilmente controlables"

Robles ha destacado también que "en agosto se ha producido una una ola de incendios imprevisibles en su comportamiento y difícilmente controlables".

"En 20 años de la UME nunca se vio nada igual"

Además, detalló hasta en dos ocasiones que "son las comunidades autónomas las que tienen que pedir la intervención del Ejército" y que en "20 años de la UME nunca se había visto nada igual a lo de estas últimas semanas, la forma en la que se movían los incendios, la sequedad, el calor...".

Sigue en directo la comparecencia de Robles en el Senado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en una visita en Extremadura por el incendio de Jarilla

Publicidad

España

Margarita Robles

Robles 'responde' al PP y defiende la actuación de las Fuerzas en los incendios con 50 minutos de vídeos, en directo: "Mientras ustedes se cansaban..."

Miguel Tellado y Patxi López

Tellado llama 'hooligan del PSOE' a la directora de Protección Civil y Patxi López replica: "El PP tiene las competencias y no las acata"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen

El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica en las zonas afectadas por los incendios y lluvias de este verano

Margarita Robles, ministra de Defensa
Política nacional

Margarita Robles señala a las comunidades autónomas por la oleada de incendios: "No han asumido sus obligaciones en muchísimos casos"

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz
Política

Los nuevos presupuestos, la gran incógnita del curso político ante la desconfianza entre los socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo comparece tras la reunión del Comité de Dirección del PP celebrada este lunes en la sede de la calle Génova
Partido Popular

Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos en un plan de 50 medidas para combatir los incendios

El líder del PP ha explicado 15 medias del plan que ha sido trabajado por su equipo tras analizar la situación de los incendios que arrasan en España.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en una visita en Extremadura por el incendio de Jarilla
Agenda política

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

Los incendios marcan el comienzo de la actividad política tras el parón del verano.

Imagen de archivo de Sara Aagesen

El PSOE amenaza a quienes no acepten el Pacto de Estado y el PP denuncia que está "vacío de contenido"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

El PP acusa al gobierno de "incompetencia" y el PSOE insiste en su "obsesión" con Pedro Sánchez

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.

Alcaldes de zonas arrasadas se quejan de que la investigación de la Fiscalía haya puesto el foco sobre ellos

Publicidad