Robles 'responde' al PP y defiende la actuación de las Fuerzas en los incendios con 50 minutos de vídeos, en directo: "Mientras ustedes se cansaban..."

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en el Senado para 'responder' a la exigencia del PP -pidió su comparecencia- y así dar cuentas del despliegue del Gobierno en la oleada de incendios que están arrasando y afectando seriamente a varias regiones de España.

La socialista comenzó su intervención recordando "con cariño a las víctimas de los incendios", a la vez que a todos aquellos "hombres y mujeres de las fuerzas armadas que han resultado heridos durante estos días" y mandando un mensaje a los dos miembros del Ejército de Tierra que han sufrido un accidente de tráfico en Ourense cuando iban a dar apoyo logístico ante los incendios.

50 minutos de vídeos de la UME

Poco después y durante más de 50 minutos, Robles mostró en un proyector imágenes y vídeos en formato tuit (retuiteados por el Ministerio de Defensa) de los equipos de la UME trabajando en las zonas afectadas por los incendios: "Una imagen vale más que cien palabras", dijo antes Robles para así 'apuntarse' un tanto y recalcar la actuación de los diferentes equipos de apoyo y ayuda para la extinción de los fuegos. "Es, tras la DANA, el mayor despliegue que hemos hecho", se escucha a un miembro de la UME durante uno de los vídeos.

"Mientras ustedes se cansaban viendo 50 minutos de vídeos..."

"Esto pone de relieve las actuaciones de la UME, Ejércitos de Aire, Tierra, Espacio, y tanto las horas y lugares en las que sucedía en cada momento", dijo la ministra tras 50 minutos en completo silencio para lanzar una reflexión muy directa hacia los allí presentes, muchos del PP: "Algunos de ustedes se habrá cansado viendo los vídeos, pero mientras tanto están operando a un militar que se debate entre la vida y la muerte, y son cientos y cientos de militares los que están ayudando a extinguir el fuego poniendo en juego sus propias vidas. Con esto pretendíamos visualizar el trabajo de nuestros militares", explicó.

Casi una hora después del comienzo de la comparecencia, Margarita Robles realizó una cronología de todos y cada uno de los incendios del verano, el lugar donde fueron decretados, cuándo se extinguieron y la manera en la que se actuó por parte de las organizaciones competentes, además del número de efectivos que participaron en estos.

"Una ola de incendios imprevisibles y difícilmente controlables"

Robles ha destacado también que "en agosto se ha producido una una ola de incendios imprevisibles en su comportamiento y difícilmente controlables".

"En 20 años de la UME nunca se vio nada igual"

Además, detalló hasta en dos ocasiones que "son las comunidades autónomas las que tienen que pedir la intervención del Ejército" y que en "20 años de la UME nunca se había visto nada igual a lo de estas últimas semanas, la forma en la que se movían los incendios, la sequedad, el calor...".

Sigue en directo la comparecencia de Robles en el Senado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com